노브랜드 버거, 여성 가맹점주 1년새 52%↑...소자본 창업 모델 통했다

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드가 25일 노브랜드 버거 여성 가맹점주가 늘었다고 밝혔다.
- 지난 7월 기준 여성 점주는 전년보다 52% 늘고 비중은 30%를 넘겼다.
- 콤팩트 매장과 NBB 아카데미가 진입장벽을 낮췄다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 '노브랜드 버거'가 여성 가맹점주를 빠르게 늘리고 있다.
25일 신세계푸드에 따르면 지난 7월 기준 노브랜드 버거를 운영 중인 여성 가맹점주는 전년 대비 52% 증가했다. 전체 가맹점 중 여성 점주 비중도 30%를 넘어서, 매장 3곳 중 1곳꼴로 여성이 운영하고 있다.
신세계푸드는 표준화된 조리·운영 시스템으로 운영 난이도를 낮춘 점과 지난해 5월 선보인 소자본 창업 모델 '콤팩트 매장'이 여성 예비창업자의 진입 장벽을 낮춘 것으로 분석했다. 콤팩트 매장은 약 15평 규모로 초기 투자 부담을 줄이고, 적은 인력으로도 안정적 운영이 가능하도록 설계됐다. 콤팩트 매장을 론칭한 2025년 한 해 신규 오픈한 여성 가맹점주 수는 전년 대비 2배 늘었다.
신세계푸드는 신규 가맹점주 실습 교육 프로그램 'NBB 아카데미'와 오픈 이후 운영·마케팅 지원도 병행하고 있다.
노브랜드 버거 관계자는 "고물가와 경기 침체, 인건비 상승 등으로 창업 비용과 매장 운영 부담이 커지면서 초기 투자비가 낮고 효율적으로 운영할 수 있는 창업 모델에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "앞으로도 가맹점주들이 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 교육과 운영 노하우, 마케팅 등 실질적인 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com