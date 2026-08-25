롯데GRS, 엔제리너스 인도네시아 진출…5년간 10개점

AI 핵심 요약beta
- 롯데GRS는 25일 보가자야와 MF 계약 체결했다.
- 엔제리너스는 연내 주안다공항 첫 매장을 연다.
- 롯데GRS는 5년간 인도네시아 10개점 운영한다.
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보가자야와 MF 계약
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데GRS는 커피 프랜차이즈 엔제리너스의 인도네시아 진출을 위해 현지 유통·식음료 전문기업 보가자야 그룹과 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.
롯데GRS는 이번 계약을 통해 앞으로 5년간 인도네시아에서 엔제리너스 매장 10개를 운영할 계획이다. 첫 매장은 연내 주안다 국제공항에 열기로 했다.
보가자야 그룹은 인도네시아 동부 자바의 경제 중심지 수라바야를 거점으로 40년 이상 사업을 이어온 기업이다. 현지 주요 공항에서 식음료와 소매 매장을 운영하고 있다.
엔제리너스는 보가자야 그룹의 공항 입지 확보 역량과 매장 운영 경험을 활용해 주안다 국제공항을 시작으로 주요 쇼핑몰과 랜드마크에 매장을 순차적으로 열 예정이다.
이번 계약은 롯데GRS의 해외 사업 확대 전략에 따라 이뤄졌다. 인도네시아는 인구 약 2억7000만명의 내수시장을 갖고 있다.
계약 체결식은 지난 24일 롯데월드타워 EBC홀에서 열렸다. 이원택 롯데GRS 대표이사와 부디 우토모 보가자야 그룹 대표 등 양사 경영진이 참석했다.
kji01@newspim.com