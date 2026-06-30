BNK금융그룹, '2025 지속가능경영보고서' 발간…정보 공유 확대

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지역경제·산업 성장 지원 전략

기후변화 대응 정보 심층 제공



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 지속가능금융 전략과 주요 ESG 경영 성과를 담은 2025 지속가능경영보고서를 발간해 이해관계자와의 정보 공유를 확대했다.

BNK금융그룹은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 추진 현황과 주요 성과를 종합 정리한 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

BNK금융그룹 2025년 지속가능경영보고서[사진=BNK금융그룹] 2026.06.30

보고서에는 지속가능금융, 기후변화 대응, 자연자본, 인권경영 등 핵심 ESG 이슈에 대한 그룹 차원의 대응 내용이 담겼다.

이번 보고서는 BNK금융그룹이 추진 중인 'BNK형 지속가능금융' 전략을 체계적으로 정리한 점이 특징이다. 그룹은 생산적금융, 포용금융, 녹색금융을 통해 지역과 산업의 성장 기반을 지원하고 금융을 통해 창출된 가치가 지역경제와 지역사회로 환류되는 구조를 지향하고 있다.

BNK금융그룹은 조선·해양·물류 등 지역 주력산업에 대한 금융 지원을 이어가며 저탄소 경제로의 전환을 뒷받침하는 금융을 확대하고 있다. 부산·울산·경남 지역 특성을 반영한 해양금융 생태계 활성화에도 나서 금융의 사회적 역할을 강화하고 지역경제의 지속가능한 성장 기반을 마련하고 있다.

보고서에는 'Sustainability in Focus' 섹션을 신설해 BNK형 지속가능금융, 해양금융 생태계 선도, 생산적금융 활성화, 미래 디지털·IT 혁신, 녹색금융 선순환, 주주가치 제고 등 그룹의 핵심 지속가능경영 전략과 추진 성과를 중점적으로 소개했다.

BNK금융그룹은 주요 ESG 이슈를 보다 심층적으로 공개하기 위해 별도 스페셜 리포트도 함께 발간했다. 기후변화에 따른 위험과 기회 및 대응 전략을 담은 TCFD 보고서, 자연자본·생물다양성 관련 위험과 관리 현황을 다룬 TNFD 보고서, 인권경영 보고서, 지속가능금융 보고서를 통해 세부 정보를 제공했다.

그룹은 ESG 데이터 관리체계를 지속 고도화하고 KSSB S1·S2 등 국내외 지속가능성 공시 기준 변화에 대응해 지속가능경영 역량을 강화할 계획이다.

news2349@newspim.com