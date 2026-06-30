에스트래픽, ST전기통신과 합병 추진

통신사업 역량 통합…9월 초 완료 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교통AI 전문기업 에스트래픽이 자회사 ST전기통신과의 합병을 추진한다고 30일 밝혔다. 회사는 최근 ST전기통신의 개인주주 지분 매입을 완료해 100% 지분을 확보했으며, 통신사업의 운영 효율성 극대화와 시장 경쟁력 강화를 위해 양사 합병을 진행한다.

에스트래픽에 따르면 이번 합병은 모회사와 완전 자회사 간의 통합으로, 분산되어 있던 통신사업 역량을 하나의 조직 체계로 일원화하기 위한 결정이다. 합병 완료 목표 시점은 9월 초이며, 관련 결산 이관 기준일은 8월 말이다.

에스트래픽 통신사업본부는 세계 최초로 철도 LTE-R 기술을 상용화하며 국내 철도 통신 기술을 선도해왔다. LTE-R 차상장치, 휴대단말, 영상기록장치 등 철도 통신 핵심 하드웨어를 공급했으며, 대구1호선 안심~하양 구간과 인천1호선 등에서 스마트 스테이션 및 AI 기반 지능형 영상감시 시스템을 구축했다.

AI 기반 대구도시철도 스마트 스테이션. [사진=에스트래픽]

회사는 이번 합병을 통해 개발조직 통합에 따른 자원 효율화와 비용 절감을 기대하고 있다. 양사에 분산되어 운영되던 하드웨어 및 소프트웨어 개발 역량을 통합해 중복 기능을 제거하고, 프로젝트별 인력 배치와 기술자산 활용도를 극대화할 방침이다.

특히 이번 합병은 통신솔루션 밸류체인의 수직 계열화 완성이라는 점에서 의미가 있다. 에스트래픽은 기획, 설계, 제조, 공급, 유지보수에 이르는 전 과정을 내재화해 사업 수행의 일관성과 실행력을 높일 계획이다. 이를 통해 고객 요구에 대한 커스터마이징 대응 속도를 높이고 품질 및 납기 관리 체계를 고도화한다.

별도 법인 운영으로 발생하던 중복 관리 비용과 행정 업무를 통합해 고정비를 절감하고, 확보된 자원을 핵심 사업과 글로벌 성장 영역에 집중 배분할 예정이다. 의사결정 구조의 단선화를 통해 급변하는 글로벌 통신시장과 신규 모빌리티 시장에 대한 대응력도 강화될 것으로 예상된다.

에스트래픽 관계자는 "이번 합병은 통신사업 역량을 결집해 경영 효율성과 재무적 시너지를 극대화하기 위한 전략적 재편"이라며 "밸류체인 통합을 바탕으로 수익성을 강화하고 지속적인 실적 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com