에스트래픽, 콜롬비아 메데진시 스마트 교통 사업 수주

AI 핵심 요약beta
- 에스트래픽이 30일 콜롬비아 메데진시 스마트 교통안전 시범사업을 수주했다고 밝혔다
- 메데진시 교통안정·이동성 향상 위해 한국형 스마트 교통안전 솔루션을 시범 구축한다
- 침수·스쿨존·급경사·교차로 관리와 통합관제로 교통안전 개선하고 중남미 스마트 모빌리티 사업 확장 계기로 삼겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 교통 솔루션 기업 에스트래픽이 콜롬비아 메데진시의 스마트 교통안전 시범사업을 수주했다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 공적개발원조(ODA) 사업으로, 메데진시와 함께 도시 교통 안정성·이동성 향상 전략을 수립하고 한국형 스마트 솔루션을 시범 구축하는 것을 목표로 한다.
회사에 따르면 메데진시는 산악지형과 열대성 기후로 인한 도로 침수, 터널·지하차도 등 취약 구간의 재난 대응 인프라 부족 등 다층적인 교통 과제를 안고 있다. 스쿨존 내 어린이 교통사고 예방과 연평균 6%에 달하는 차량 증가율에 대응할 종합적인 교통 흐름 관리 체계 마련도 시급한 상황이다.
에스트래픽은 국내에서 검증된 5가지 스마트 교통안전 솔루션을 현지 맞춤형으로 적용할 계획이다. 긴급 침수 상황을 실시간 감지하는 '터널 및 지하차도 재난관리 시스템', 학교 주변 차량 및 보행자 자동 감지를 통한 '스쿨존 돌발감지 및 안전경고 솔루션', 급경사 구간 진입 차량에 실시간 안전 정보를 제공하는 '급경사 구간 안전운행 지원 솔루션'을 도입한다.
이와 함께 AI 기반 신호 최적화를 통해 교통 흐름을 개선하는 '스마트 교차로 솔루션'을 구축하고, 메데진시 통합교통정보센터(CITRA)의 운영 소프트웨어를 확대 구축해 수집된 데이터를 통합 관제할 방침이다.
에스트래픽 관계자는 "이번 메데진시 사업은 한국의 선진 교통안전 기술이 중남미 현지의 도시 문제를 실질적으로 해결하는 상생 협력의 이정표가 될 것"이라며 "본 시범사업을 성공적으로 완수해 기술 신뢰도를 확보하고, 향후 콜롬비아 전역 및 인근 중남미 국가로의 스마트 모빌리티 사업 확장 기회를 모색하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com