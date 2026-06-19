에스트래픽, 국토교통부 'K-AI 시티' 강원권 대표기관 선정

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교통AI 전문기업 에스트래픽이 국토교통부의 'AI 특화 시범도시 사업' 강원권 대표기관으로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 국토교통부는 대한민국 첫 K-AI 시티 조성을 위한 공모 결과를 발표했다. 강원권에서는 에스트래픽을 주축으로 한 컨소시엄이 제안한 '도시가 스스로 이해하고 움직이는 원주AI 혁신도시'가 선정됐다. 이번 공모에는 강원권 3개, 충청권 3개 등 총 6개 지방정부가 참여했으며, 권역별 1개소씩 최종 2곳이 선정됐다.

에스트래픽이 이끄는 컨소시엄에는 현대자동차, NHN클라우드, 솔트룩스, 서울로보틱스, 원주미래산업진흥원, 강원대학교 원주캠퍼스 등 7개 기관이 참여한다. 원주시 전역(872.56㎢)을 사업 대상지로 삼으며, 강원 원주 혁신도시 일원(3.6㎢)을 우선지구로 설정해 추진한다.

[사진=에스트래픽]

회사에 따르면 에스트래픽은 대표기관으로서 LiDAR 기반 객체 인식 및 디지털 트윈 기술을 활용한 자율주행 모빌리티, 재난·안전, 건강 헬스케어 서비스를 공동으로 구축할 예정이다. 산업용GPU 센터, NVIDIA 인증 교육센터 등 지역AI 인프라와의 연계를 통해 주거·이동·의료 분야를 아우르는 통합AI 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

에스트래픽 관계자는 "이번 선정은 에스트래픽이 쌓아온 교통AI 기술력과 스마트시티 역량이 국가 차원에서 인정받은 결과"라며 "세계적 수준의 AI 도시 모델을 원주에서 실현하고, 이를 전국으로 확산하는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.

한편 컨소시엄은 7월 기본구상 연구 착수를 시작으로 2027년 시범도시 공식 지정, 2030년 사업 완료를 목표로 추진한다.

nylee54@newspim.com