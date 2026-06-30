박관호 위메이드 의장, 9200억원에 지분 전량 매각

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투자 플랫폼 네오펄스가 인수 주도

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드의 최대주주이자 이사회 의장인 박관호가 보유한 지분 전량을 약 9200억원에 매각하기로 했다. 위메이드는 30일 박 의장이 보유한 위메이드 지분 전량을 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

인수는 알리바바 및 중국 주요 게임 기업들과 관계를 맺고 있는 투자 플랫폼 '네오펄스(NeoPulse)'가 주도한다. 네오펄스는 위메이드의 MMORPG 개발 역량과 대표 IP인 '미르(MIR)'의 중국 시장 경쟁력을 투자 이유로 제시했다.

경기 성남시 위메이드 본사의 모습. [사진=뉴스핌DB]

네오펄스는 향후 중국을 포함한 글로벌 신작 개발을 추진하고, 중국 IT 기업 및 게임 개발·퍼블리셔와의 협력을 통해 IP 비즈니스를 확대할 계획이다. 자회사 '전기아이피(ChuanQi IP)' 등을 통해 미르 IP는 중국에서 지속적인 수익을 창출하고 있다.

양사는 게임 개발과 차세대 그래픽, 디지털 휴먼, 라이브 서비스 전반에 AI 기술을 도입하기로 했다.

위메이드 관계자는 "미래 게임 시장은 AI를 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 따라 결정될 것"이라며 "이번 파트너십은 강한 공감대와 신뢰를 바탕으로 차세대 게임 시장에서 선도적 위치를 확보하는 핵심 계기가 될 것이다. 위메이드는 철저한 현지화 전략과 AI 기반 게임 개발 역량 강화를 통해 시장 기대에 지속적으로 부응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com