현대로템, 2026 지속가능경영보고서 발간...ESG 경영 강화

태양광 발전 확대, 협력사 펀드 350억원으로 증액

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대로템이 30일 2026 지속가능경영보고서를 발간했다. 환경·사회·지배구조(ESG) 전략과 목표를 담은 보고서는 협력사 상생 확대와 독립이사회 설립 등 경영 강화 성과를 중점적으로 소개했다.

환경 부문에서 현대로템은 2050년 탄소중립 달성을 위한 구체적 전략을 제시했다. 지난해 창원공장 5개 건물에 640kW 규모의 태양광 발전 설비를 구축했으며, 올해부터 연간 약 1000MWh의 재생에너지를 생산할 계획이다. 폐기물 재활용률은 지난해 83%로 전년 대비 4%포인트 높였고, 사업장 내 노후 폐수처리시설을 개선해 수질오염물질을 감축했다.

현대로템 2026 지속가능경영보고서 [사진=현대로템]

사회 부문에서는 협력사 상생 전략이 강화됐다. 협력사 금융지원인 상생펀드 규모를 2023년 135억원에서 2024년 222억원, 지난해 350억원으로 3년 연속 확대했다. 협력사 대상 공동 연구개발 등 기술지원도 지난해 719건 진행해 기술력 확보와 개발비용 절감을 지원했다. 안전보건 조직을 전면 개편하고 대표이사 주재의 안전보건 경영회의를 매월 정기적으로 개최해 책임을 강화했다.

지배구조 부문에서는 독립이사회를 설립했다. 이사회의 독립성 강화와 주주권익 보호, 지배구조 투명성 제고를 위해 전원 독립이사로만 구성했다. 독립이사회는 주주 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 안건을 미리 검토할 수 있다. 기술 유출 방지를 위한 핵심기술 취급자 정기 보안교육과 국제 표준의 정보보호 경영시스템 운영도 강화했다.

이용배 현대로템 대표이사 사장은 "지속가능경영 비전을 바탕으로 모든 이해관계자와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.

y2kid@newspim.com