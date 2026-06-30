테라뷰, AI 데이터센터 검사장비 26억원 수주

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 테라헤르츠(THz) 솔루션 기업 테라뷰가 글로벌 AI 칩 기업으로부터 AI 데이터센터용 검사장비 개발 프로젝트를 수주했다고 30일 밝혔다. 계약금액은 26억원으로 최근 매출액 대비 약 33.8%에 해당한다.

회사에 따르면 계약기간은 이날부터 오는 2027년 5월 25일까지다. 회사에 따르면 기존부터 EOTPR(광학 시간영역 반사계측법)을 활용해온 고객사가 예상보다 빠른 속도로 발주를 진행했다.

이번 프로젝트는 테라뷰의 EOTPR 시스템 적용 범위를 기존 HBM 및 AI 칩 측정 영역에서 AI 데이터센터 내 AI 칩이 탑재된 랙 마운트 패널을 검사하는 신규 분야로 확대하는 초기 단계 과제다. 멀티 테라비트급 전송 속도와 고도화된 열 관리 환경 등 까다로운 기술적 요구사항으로 인해 신흥 데이터센터 아키텍처에서 EOTPR 검사 수요가 확대될 것으로 예상된다.

테라뷰 EOTPR. [사진=테라뷰]

테라뷰는 비파괴 방식으로 미세 인터커넥트의 결함 위치를 정밀하게 특정하는 EOTPR 기술을 바탕으로 반도체 및 AI 고객사의 요구에 맞춰 기술을 고도화해 왔다. 기존 검사 방식으로 접근이 어려운 영역에서 EOTPR이 제공하는 차별화된 진단 역량이 이번 수주의 핵심 배경이 됐다.

돈 아논 대표이사는 "이번 수주는 테라뷰 EOTPR 사업의 중요한 이정표"라며 "AI 데이터센터 검사라는 신규 시장 진입을 통해 빠르게 성장하는 AI 시장에서 매출 확대를 위한 새로운 성장 경로를 확보했다"고 밝혔다.

그는 "초기 개발 과제가 성공적으로 완료될 경우 고객사의 글로벌 공급망 파트너사들로 EOTPR 판매가 확대될 수 있으며, 이는 향후 수년간 테라뷰의 매출 성장을 가속화하는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 테라뷰 관계자는 "고객사가 신규 EOTPR 시스템을 자사 글로벌 공급망 파트너들에게 권고할 경우 테라뷰의 장비 공급 기회는 주요 협력사들로 확대될 수 있다"며 "초기 개발 과제가 성공적으로 완료될 경우 EOTPR 시스템 및 자동화 프로버 공급 등 후속 수주로 이어질 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

nylee54@newspim.com