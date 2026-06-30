전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
산업 화학

속보

더보기

[3대 메가프로젝트] K-배터리 'ESS 시장' 수혜 기대…삼성·SK 초대형 투자 낙수효과

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 29일 AI데이터센터를 핵심 성장축으로 제시하며 3대 메가프로젝트를 본격화했다.
  • 삼성과 SK가 울산·호남권 중심 초대형 투자에 나서며 ESS와 전고체 배터리 투자를 확대했다.
  • 삼성SDI·SK온·LG에너지솔루션은 ESS 전용 라인 증설과 입찰 참여로 성장 동력 확보에 속도를 내고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성·SK AI 투자에 ESS 시장 확대 전망…배터리 업계 기대감 커져
AI 데이터센터· 반도체 공장, 대규모 전력 공급 위해 ESS 필수

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성과 SK가 초대형 투자 계획을 발표하면서 국내 배터리 업계에서는 에너지저장장치(ESS) 시장 확대에 대한 기대감이 커지고 있다.

30일 업계에 따르면 정부는 전날 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 AI 데이터센터를 반도체, 피지컬 AI와 함께 국가 핵심 성장축으로 제시했다.

이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

삼성과 SK는 이에 발맞춰 호남권 반도체 클러스터와 AI 데이터센터 구축 등을 포함한 대규모 투자 계획을 공개했다. 삼성은 총 2655조원, SK는 총 2100조원 규모의 중장기 투자 로드맵을 제시했다.

삼성은 울산을 중심으로 에너지저장장치(ESS)용 배터리와 차세대 전고체 배터리 투자를 확대하기로 했다. SK는 울산 미포국가산단에 약 7조원을 투입해 2028년까지 1000메가와트(MW)급 AI 데이터센터를 구축하고, 이후 단계적으로 약 10배 규모까지 확대한다는 구상이다.

정부와 대기업이 3대 메가프로젝트를 본격화하면서 국내 배터리 업계도 전력 수요 증가에 따른 ESS 시장 확대의 수혜를 입을 것으로 전망된다.

반도체 공장과 AI 데이터센터가 들어서면 이를 뒷받침할 전력과 에너지 인프라 구축이 필수적이기 때문이다. 특히 AI 데이터센터는 막대한 전력을 소비하고, 반도체 생산라인 역시 24시간 안정적인 전력 공급이 핵심이다.

AI 데이터센터와 반도체 공장은 대규모 전력을 안정적으로 공급하기 위해 ESS 구축이 필수적이다. 이에 따라 SK온과 삼성SDI를 비롯한 국내 배터리 업체들의 ESS 공급 기회가 크게 확대될 것으로 전망된다.

특히 재생에너지 사용 확대와 전력망 안정성 확보 필요성이 커지면서 ESS는 AI 인프라 구축 과정에서 핵심 설비로 자리 잡고 있다.

삼성SDI는 천안에 차세대 배터리 글로벌 마더 팩토리를 조성할 계획이다. 울산에서는 차세대 전고체 배터리와 ESS용 배터리 투자를 확대할 계획이다.

삼성SDI는 국내 중앙 계약 시장 입찰에서 절반 이상을 수주했다. 삼성SDI는 국내 대규모 ESS 중앙 계약 시장 1차 입찰에서 약 76%의 물량을 확보했다. 이후 2차 입찰에서는 36%의 점유율을 기록했으며, 1·2차 합산 기준 총 56%의 누적 점유율로 과반 선두를 유지하고 있다.

SK온은 ESS를 차세대 성장 동력으로 육성하고 있다. SK온은 지난 2월 열린 1조원대 규모의 국내 제2차 ESS 중앙계약 시장에서 전체 물량의 절반 이상을 확보했다. 이에 따라 충남 서산공장 생산라인 재편도 진행하고 있다.

총 7기가와트시(GWh) 규모인 서산공장 생산라인 가운데 절반에 해당하는 3GWh 규모를 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 전용 라인으로 전환하고 있으며 올해 말 시범 생산을 마무리할 방침이다.

이후 서산 공장을 거점으로 전남 지역 3개 사업장에 ESS용 LFP 파우치 배터리를 공급할 계획이다. 제2차 ESS 입찰 물량은 2027년 이후 순차 납품될 예정이다.

LG에너지솔루션은 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰을 준비하고 있다. 2028년을 목표로 오창에 LFP ESS 라인 가동을 준비 중에 있다. 

업계 관계자는 "데이터센터와 반도체 공장은 막대한 전력을 필요로 하는 만큼, 신재생 발전 등과 연계하기 위해서는 ESS 수요 확대에 도움이 될 것 같다"고 밝혔다.  

yuniya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국회, 한성숙 청문보고서 채택 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문 심사경과보고서가 30일 더불어민주당 주도로 채택됐다. 국민의힘은 회의에 불참했다. 국회 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회는 이날 오전 제5차 회의를 열고 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서 채택의 건을 의결했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 26일 오전 서울 여의도 국회에서 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 열리고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 백혜련 위원장은 "전날까지가 청문보고서 채택 마감일이었다"며 "계속해서 국민의힘 의원님들을 설득하고 함께 합의 채택하기를 요청드렸지만 오늘 이 자리까지도 오시지 않았다"고 말했다. 특위는 보고서 종합의견 일부 문구를 수정한 뒤 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서를 채택했다. 보고서에는 한 후보자가 국무총리로서 적합하다는 다수 의견과 함께, 국민의힘이 청문 과정에서 제기한 부적격 의견도 함께 담겼다. 한 후보자 임명동의안은 이날 오후 본회의 표결 절차를 밟을 전망이다. 국무총리 임명동의안은 본회의에서 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성으로 의결된다. 민주당이 과반 의석을 확보하고 있는 만큼 국민의힘이 표결에 불참하거나 반대표를 던지더라도 인준안 처리는 가능한 구조다. oneway@newspim.com 2026-06-30 11:58
사진
골드만삭스 "금 랠리 안 끝났다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 최근 4개월간 부진했던 금 가격이 올해 랠리의 종료를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나왔다. 골드만삭스 원자재 리서치 공동 헤드 사만다 다트는 지난 주말 보고서에서 "금은 아직 끝나지 않았다(Gold is not done)"고 주장했다. 다트와 연구팀은 금이 2022년 이후 123% 상승했다는 점을 짚으면서 "구조적 요인과 향후 경기순환적 요인 모두에 힘입어 추가 상승 여력이 있다고 본다"고 설명했다. 금 선물 가격 1년 추이 [AI 일러스트=권지언 기자] ◆ "2026년 말 온스당 4,900달러"…중앙은행 자산 다변화가 핵심 동력 연초 대비 금 가격은 6% 이상 하락한 상태로, 지난 1월 말 사상 최고치를 기록한 이후 조정이 이어지고 있다. 다트는 "구조적으로는 2022년 러시아 외환보유액 동결 이후 이어지고 있는 신흥국(EM) 중앙은행의 자산 다변화가 2026년 말 금 가격 전망치 4,900달러/온스의 근간"이라고 말했다. 연구팀은 또 세계금협회(World Gold Council) 조사에서 올해 2~5월 사이 조사 대상 중앙은행 76곳 중 45%가 향후 12개월 내 금 보유량을 늘릴 계획이라고 응답했다며, 이는 사상 최고 수준이라고 덧붙였다. ◆ 단기 변수는 매파적 연준…ETF 수요는 점진적 회복 전망 다만 경기순환적 측면에서는 단기 역풍도 존재한다. 매파적인 연준 기조가 통화가치 희석(디베이스먼트) 우려를 잠재우고 있는 데다, 시장이 인플레이션 우려 속에 올해 연준의 금리 인상 가능성을 가격에 반영하면서 금리에 민감한 상장지수펀드(ETF) 수요가 압박받고 있다는 설명이다. 다트는 "이러한 역풍은 시간이 지나며 적어도 부분적으로는 반전될 것으로 본다"고 밝혔다. 연구팀은 ETF 포지션이 점차 늘어날 것으로 예상했는데, 이는 연준이 올해는 금리를 동결하고 인하 사이클은 내년 하반기로 미룰 것이라는 골드만삭스 이코노미스트들의 전망과도 일치한다. 다트는 "중기적으로는 서구권의 재정 건전성 우려를 포함한 거시적 변화가 결국 민간 부문의 금 분산투자를 가속화하면서, 금 가격 전망 리스크는 여전히 상방으로 기울어져 있다"고 강조했다. 귀금속 가격은 지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 급락세를 보이며 금값은 약 24% 떨어졌다. 유가 상승에 따른 인플레이션 지표 악화로 매도세는 더욱 가팔라졌다. 원유 가격이 일부 후퇴했음에도 불구하고, 끈질긴 인플레이션과 견조한 노동시장이 연준으로 하여금 금리를 더 오래 동결하거나 연내 추가 인상에 나서게 할 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 커지고 있다. kwonjiun@newspim.com 2026-06-30 11:21

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동