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[3대 메가프로젝트] 전력 수요 급증...발전·전선·가스 업계도 '기회'

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AI 핵심 요약

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  • 삼성과 SK그룹이 30일 반도체·AI 인프라에 4000조원대 투자계획을 발표했다.
  • 에너지업계는 광주·호남 반도체단지와 전국 AI데이터센터로 전력수요가 급증해 초고압 송전망·변전소 확충이 필수적이라 밝혔다.
  • 업계는 원전·LNG·신재생 확대와 함께 HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·효성·LS전선·대한전선 등 전력기기·전선사의 수혜를 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대용량 송전 인프라 구축 필수...원전·LNG발전 등 기저발전 높여야
HD현대일렉트릭 등 전력기기 3사·LS전선 등 전선업체 기회

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼성과 SK그룹이 4000조원이 넘는 역대급 반도체와 인공지능(AI) 인프라 투자 계획을 발표한 가운데, 전력 수요 급증에 따라 국내 전력, 발전, 전선, 가스업계 등에도 기회가 될 것이란 전망이 나온다.

특히 삼성전자는 광주를 새 반도체단지 후보로, SK하이닉스는 서남권에 400조원을 투자해 새로운 반도체 클러스터를 조성하겠다고 밝혔다. SK그룹은 또 1000조원 규모의 AI 데이터센터 조성 계획도 내놨다. 이같은 대규모 반도체, AI 데이터 센터 조성에는 안정적 전력 확보가 필수적이다.

30일 에너지업계에 따르면, 광주 등 호남의 반도체 단지와 울산 등 전국 곳곳의 AI 데이터센터 건립에 따라 전력 수요가 급증할 경우 기존 동해안이나 서해안 발전 전력을 전국으로 보내는 대용량 송전 인프라 구축이 필수적이란 분석이 나온다.

또 호남권에 풍부한 태양광 등 신재생에너지는 물론 액화천연가스(LNG) 발전 활용도도 높여야 한다는 지적이 나온다. 이에 따라 SK이노베이션 E&S, GS EPS 등 LNG 발전사들의 중요성이 점점 커질 전망이다. SK가스는 울산에 세계 최초 LNG·LPG 겸용 가스복합 발전소를 가동 중이다. 

전력 수요 급증...발전·전선·가스업계도 '기회' [AI 그래픽 = 정탁윤 기자]

현재 국내 전력 산업계는 대형 발전소가 밀집된 동해안 지역과 실제 전력 소비가 집중된 수도권 및 주요 산업단지 간의 병목 현상이 커지고 있다. 특히 호남 등 새 반도체 단지와 AI 데이터센터 등 대형 전력 소비처가 원활히 들어서기 위해서는 수백 ㎞에 달하는 신규 송전선로와 변전소 부지 확보도 선결 과제로 꼽힌다.

발전업계 한 관계자는 "역대급 반도체와 AI데이터 센터 투자계획 발표로 기존 정부의 장기 전력수급기본계획에 반영된 전력 수요 예상치는 대폭 수정이 불가피하고 발전 용량 자체의 대폭 증설도 필수적"이라며 "특히 원자력 발전과 액화천연가스(LNG) 등 기저 발전 확대와 태양광과 풍력 등 신재생에너지 보급 속도를 획기적으로 높여야 할 것"이라고 지적했다.

초고압 변압기와 개폐기 등 핵심 전력망 장비를 생산하는 HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭, 효성중공업 등 전력기기 3사는 직접적인 수혜가 예상된다. 이미 북미 전력망 노후화 교체 수요로 사상 최대 실적을 기록 중인 가운데, 국내에서도 초대형 설비 수주가 추가될 가능성이 커졌다.

전력을 발전소에서 전국 반도체 단지와 AI데이터센터에 송전하는 전선 업계에도 이번 3대 메가 프로젝트가 새 사업기회가 될 전망이다. LS전선과 대한전선 등 대형 전선업체들은 늘어나는 국가 송배전망 확충 계획에 맞춰 초고압 전력 케이블 공급 물량을 대폭 늘릴 수 있는 생산 라인을 갖추고 있다.

전선업계 한 관계자는 "전력수요는 급증하는데 기존 송전망은 이미 혼잡한 한계상태로 충분한 발전설비가 존재하더라도 송전 제약으로 인해 필요한 지역으로 전력을 원활하게 보내지 못한다. 송전선 건설 속도가 늘어나는 전력 수요를 따라가지 못하고 있다"며 "전선업계도 인공지능을 활용한 AI 생산체계 구축에 속도를 내고 있다"고 말했다.

이민재 NH투자증권 연구원은 "반도체 클러스터 조성, 데이터센터 투자 모두 대규모 전력부하가 필요하다"며 "한국전력 중심으로 송배전 투자 확대가 예상되는 가운데 데이터센터와 반도체 공장내 전력기기와 전선 수요 증가가 예상된다"고 분석했다.

tack@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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