LS일렉트릭, 한국과학기술원과 공동연구센터 개소…미래 전력 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 29일 KAIST와 공동연구센터를 열었다.
- 센터는 전력변환·DC배전·AI최적화 기술을 연구한다.
- 기술개발과 인재양성으로 미래 전력시장에 대응했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS일렉트릭이 한국과학기술원(KAIST)과 손잡고 미래 전력 기술 개발에 나섰다고 30일 밝혔다. 두 기관은 지난 29일 대전 유성구 KAIST 본원에서 'LS일렉트릭-KAIST 공동연구센터' 개소식을 열었다.
공동연구센터는 차세대 고효율 전력변환, 직류(DC) 배전, 인공지능(AI) 설계 최적화, 고장 진단, 냉각기술 등을 연구한다. 이들 분야는 AI 데이터센터 확산과 재생에너지 확대에 따른 전력산업 변화에 대응하기 위한 핵심 기술이다.
센터는 기술 개발과 함께 인재 양성도 추진한다. 공동 연구개발을 통해 연구원들의 역량을 강화하고 맞춤형 인재를 확보하며 지속 가능한 인재 파이프라인을 구축할 방침이다.
안길영 LS일렉트릭 생산/R&BD 총괄 부사장은 "KAIST의 연구 역량과 LS일렉트릭의 기술력이 시너지를 낸다면 글로벌 전력 기술의 새로운 표준을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다. 김경수 KAIST 대외부총장은 "공동연구센터가 국가 미래 전력 산업을 선도할 원천 기술 확보의 거점이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
yuniya@newspim.com