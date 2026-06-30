코레일 자회사 5곳→3곳으로 개편…서비스·물류·유지관리로 통합

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30일 공운위서 통합방안 의결

관광개발·네트웍스, 유통·로지스로 각각 통합

코레일테크, 유지관리 전문성 강화

고용승계 바탕 고용안정 협의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국철도공사(코레일) 자회사 5곳이 고객서비스, 유통·물류, 유지관리 분야 전문 3개사 체제로 재편된다. 기관 간 통합을 통해 철도 이용 편의와 안전성을 높이고, 통합 이후에도 자회사 직원의 고용안정과 처우 개선을 관계기관과 협의해 나가기로 했다.

KTX 산천 열차 모습 [사진=뉴스핌DB]

30일 재정경제부와 국토교통부는 '한국철도공사 자회사 효율성 제고를 위한 통합방안'이 제8차 공공기관운영위원회에서 심의·의결됐다고 밝혔다.

이번 방안에 따라 코레일 자회사는 기존 5개사에서 3개 분야 전문회사 체제로 개편된다. 코레일관광개발과 코레일네트웍스는 고객서비스 분야로, 코레일유통과 코레일로지스는 유통·물류 분야로 통합이 추진된다. 코레일테크는 유지관리 전문회사로 기능을 강화하는 방향이다.

정부는 이번 통합을 통해 역무, 승무, 관광으로 나뉜 고객서비스 창구를 일원화할 계획이다. 철도 중심의 공공유통·물류망을 구축하고 시설, 차량 등 유지관리 분야의 전문성을 높여 철도 이용 고객의 편의를 증진하고 철도안전 강화를 추진한다.

국토부는 지난해 12월부터 코레일, 5개 자회사, 한국교통연구원, 전문가가 참여하는 태스크포스(TF)를 구성해 자회사 효율화 방안을 논의해 왔다. TF는 총 9차례 회의를 열고 통합 방향과 기능 조정 방안을 검토했다.

이해관계자 의견수렴 절차도 진행됐다. 지난 2월 19일부터 3월 17일까지 각 자회사 노조 릴레이 면담을 실시했다. 코레일과 자회사 노사, 민간전문가가 참여하는 노사정협의체도 구성해 총 5차례 회의를 열었다.

정부는 TF에서 논의된 내용과 노사정협의체를 통해 제안된 의견을 종합해 통합방안을 마련했다. 이후 각계 전문가들의 효율성 평가를 거쳐 최종방안을 도출했다.

국토부와 코레일, 각 자회사는 행정절차를 거쳐 기관통합을 완료한 뒤 통합 자회사를 중심으로 세부업무와 기능조정을 추진할 예정이다. 중복 업무는 연계·통합하고, 고객 편의와 무관한 사업은 재구조화하는 방식으로 각 자회사의 기능을 개선하고 전문성을 강화한다는 방침이다.

통합 이후에도 노사정협의체는 계속 운영된다. 정부는 이를 통해 자회사 직원의 열악한 처우와 근무환경을 개선해 나갈 계획이다.

국토부 관계자는 "자회사 통합을 기관 간 물리적 결합과 비용 절감 차원을 넘어 국민서비스 향상과 철도안전 강화 방향으로 추진하겠다"며 "통합 방안이 고용승계를 바탕으로 자회사 직원의 고용안정을 유지할 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의해 나갈 계획"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 코레일 자회사는 어떻게 재편되나요?

A. 기존 코레일 자회사 5곳이 고객서비스, 유통·물류, 유지관리 등 3개 분야 전문회사 체제로 재편됩니다. 코레일관광개발과 코레일네트웍스는 고객서비스 분야로, 코레일유통과 코레일로지스는 유통·물류 분야로 통합됩니다.

Q. 코레일테크는 통합 대상에 포함되나요?

A. 코레일테크는 다른 자회사와 통합되기보다 유지관리 전문회사로 기능을 강화하는 방향으로 재편됩니다. 시설과 차량 등 유지관리 분야의 전문성을 높여 철도안전을 강화하는 역할을 맡게 됩니다.

Q. 정부가 자회사 통합을 추진하는 이유는 무엇인가요?

A. 역무, 승무, 관광 등으로 나뉜 고객서비스 창구를 일원화하고 철도 중심의 공공유통·물류망을 구축하기 위해서입니다. 정부는 이를 통해 철도 이용 편의와 안전성을 높이겠다는 방침입니다.

Q. 자회사 직원들의 고용은 어떻게 되나요?

A. 정부는 통합 방안이 고용승계를 바탕으로 추진되도록 관계기관과 협의하겠다고 밝혔습니다. 통합 이후에도 노사정협의체를 계속 운영해 직원 처우와 근무환경 개선 방안을 논의할 계획입니다.

Q. 통합 방안은 어떤 절차를 거쳐 마련됐나요?

A. 국토부는 지난해 12월부터 코레일, 5개 자회사, 한국교통연구원, 전문가가 참여하는 TF를 구성해 총 9차례 회의를 진행했습니다. 이후 자회사 노조 면담과 노사정협의체 논의, 전문가 효율성 평가를 거쳐 최종방안을 마련했습니다.

chulsoofriend@newspim.com