李대통령 "이재용·최태원과 확약…서남권 첨단 투자, 용인과 '동시 추진'"

'서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회' 개최

준비된 축사 접고, 현장 즉설 연설

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 30일 삼성전자와 SK가 결단한 호남 지역 대규모 투자를 전폭적으로 지원하겠다고 밝혔다.

특히 이 대통령은 수도권 용인 반도체 클러스터 조성이 끝난 뒤 서남권 투자를 이어가려던 삼성전자와 SK하이닉스의 기존 계획을 변경해, 용인과 서남권 투를 '동시 추진'하기로 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 약속했다고 강조했다.

이재명 대통령이 30일 광주에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 광주에서 열린 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에 참석해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 축사에서 준비된 원고를 접어두고, 현장에서 즉석으로 20분 가량 호남에 대한 소회를 전했다.

◆ 이재용·최태원과 결단…"용인 완료 후 아닌 '동시 추진' 확약"

이 대통령은 이날 "삼성전자와 SK는 원래 순서대로 용인(개발)을 다 끝내고 그다음 단계로 서남권을 하려고 했던 것 같다"며 "지금 인공지능(AI) 산업 발전에 따라 메모리 수요가 너무 폭증하고 있기 때문에 '동시에 추진하자'고 말씀드렸고, (이 회장과 최 회장이) 동의했다"고 전했다.

삼성전자는 29일 진행된 '3대 메가프로젝트 국민 보고회'에서 호남권에 425조 원 규모 투자계획을 공개했다. 광주에는 신규 반도체 생산공장(팹·Fab), 디지털 트윈 기반 혁신 허브를 만든다. 해남에는 삼성SDS 솔라시도 인공지능(AI) 데이터센터, 호남에는 태양광·원전수소 생산시설·그린수소 실증단지, 고창에 글로벌 최첨단 물류센터를 건설한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 이재용 삼성전자·최태원 SK그룹 회장과 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

SK는 서남권에 총 400조 원을 투입해 신규 메모리 클러스터, 부지·전력·용수 등 인프라 기반에 투자한다.

민형배 전남광주통합특별시장 당선자를 향해서는 "정부가 지원할 최대 20조 원 안에서, 5조 원에서부터 20조 원까지 필요하면 다 쓰겠다고 약속했다"면서 "지방정부만 '다 책임져라' 절대 그러지 않을 것"이라고 공언했다. 그러면서 "정부의 현실적인 약속을 드리고 실제로 집행을 할 것"이라며 "정치적 보여주기식 '정책 쇼'가 아닌 실질적이고 신속한 실행을 직접 확인하겠다"고 했다.

이 대통령은 "과거에 보면 서류로 퍼포먼스는 좋았는데 나중에 보니까 없고, 잊어버리고, 소용없어진다. 저는 그렇게 안 하고 싶다"며 "(용인과 서남권을) 동시에 진행하도록 하고, 정부에서 재정 지원이든 인프라 구축이든 거주, 교육 여건이든 문화, 보건 여건이든 최대로 잘 만들어내겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

◆ 배제와 설움의 호남…용수·전력·부지 '3대 인프라' 갖춘 기회로 전환

이 대통령은 그동안 개발에서 소외됐던 호남의 아픈 역사가 역설적으로 첨단산업 유치의 유일한 돌파구이자 새로운 기회가 됐다고 평가했다. 현재 용인·평택 등 수도권은 용수(물)와 전력 부족으로 인해 추가 증설이 불가능한 한계 상황에 직면해 있기 때문이다.

이 대통령은 "전남·광주를 둘러싼 서남 해안은 풍력과 태양광 등 재생에너지 잠재력이 매우 풍부하다"고 했다. 아울러 수자원 관리를 조정할 경우 당장 일간 63만~65만t, 향후 130만t까지 가용할 수 있는 용수 확보가 가능하다는 점과, 수도권에 비해 상대적으로 저렴하고 평탄해 토목 비용이 적게 드는 안전한 부지 조건을 차별화된 강점으로 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 열리고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

◆ 전남·광주 행정통합 결단이 이끈 투자…"국토 균형 발전 이룰 것"

이 대통령은 대규모 투자가 성사된 배경에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사의 '전남·광주 통합'이라는 과감한 정치적 결단이 있었다고 공을 돌렸다.

이 대통령은 선출직 공직자로서 당선 확률이 반으로 줄어드는 위험을 감수하고 대한민국 지방자치 역사를 새로 썼다면서 깊은 사의를 표하기도 했다. 행정구역 통합 결단이 정부와 기업의 투자 결정을 이끌어낸 핵심 동인이 됐다는 설명이다.

이 대통령은 "대한민국 정부 수립 이래 자원과 기회를 수도권과 영남에 몰아주면서 동서 간 엄청난 차별과 격차가 발생했다"고 지적하며 "소외와 배제의 슬픔을 조금이라도 만회하고 수도권 1극 체제를 극복해 동서가 균형 성장하는 첫 출발점이 될 것"이라고 거듭 강조했다.

이 대통령은 아울러 "저로서는 참으로 기쁘고 의미 있는 날"이라며 "호남에 (기업들이) 대규모 투자를 할 수 있도록 좋게 말하면 유도, 좀 심하게 얘기하면 유인을 했다. 억압, 강요는 하지 않았다"고 말했다. 국민의힘 측이 '기업 팔 비틀기'라고 비판한 것을 의식한 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 끝으로 "정부의 정책을 잘 조정해서 (투자유치) 환경을 만들어내고 기업의 결단을 이끌어낸 이 일이 가장 보람이 있는 일"이라고 했다.

the13ook@newspim.com