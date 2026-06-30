NRC, 신임 국토연구원장에 임재만 세종대 교수 선임

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 제19대 국토연구원 원장에 임재만 세종대 교수가 선임됐다.
경제인문사회연구회(NRC)는 30일 제392차 이사회를 열고 이같이 정했다고 밝혔다.
임 원장은 LH 개혁위원회 민간위원장, 한국부동산연구원 책임연구원, 한국부동산분석학회 회장, 경기도 기본주택 정책자문위원회 위원 등을 역임한 바 있다.
신임 원장의 임기는 다음 달 1일부터 2029년 6월 30일까지 3년이다.
sheep@newspim.com
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 제19대 국토연구원 원장에 임재만 세종대 교수가 선임됐다.
경제인문사회연구회(NRC)는 30일 제392차 이사회를 열고 이같이 정했다고 밝혔다.
임 원장은 LH 개혁위원회 민간위원장, 한국부동산연구원 책임연구원, 한국부동산분석학회 회장, 경기도 기본주택 정책자문위원회 위원 등을 역임한 바 있다.
신임 원장의 임기는 다음 달 1일부터 2029년 6월 30일까지 3년이다.
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