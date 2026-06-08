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"집값에 돈 다 써" 자가 보유 청년 결혼 비율, 임대 대비 19% 낮아

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AI 핵심 요약

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  • 국토연구원이 8일 인구구조 전환이 부동산시장과 주거소비를 동시에 흔든다는 연구결과를 발표했다
  • 인구 감소에도 기대수명 증가와 1~2인·고령가구 확대 탓에 주택이 노후자산으로 기능하며 수요는 구조적으로 늘 수 있다고 분석했다
  • 청년층에는 공공임대 중심 가족형성 지원, 고령층에는 주택연금·지분매각 등으로 자산 유동화를 촉진하고 공급조정·멸실 병행이 필요하다고 제언했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토연구원 국토정책브리프
기대수명 증가로 주택자산 선호 늘었지만
집 사면 비용 부담으로 결혼 못하는 딜레마
"공공임대·자산유동화 병행해야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 인구구조 전환이 부동산 시장의 수요와 공급, 주거 소비 구조를 동시에 흔들고 있다는 연구 결과가 나왔다. 기대수명 증가로 주택은 노후 대비 자산으로 더 강하게 기능하고 있다. 반대로 청년층 가족 형성과 고령층 자산 유동화를 뒷받침할 주거정책은 아직 충분히 따라가지 못하고 있다는 지적이다.

장래 지역·연령별 가구 분포 [자료=국토연구원]

8일 국토연구원은 '인구구조 전환에 따른 부동산시장 영향과 향후 과제' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

한국 총인구는 2032년 5113만명에서 2052년 4626만명, 2072년 3622만명으로 줄어들 전망이다. 인구는 감소하지만 가구 구조는 1~2인 가구와 고령가구 중심으로 빠르게 재편된다.

2072년 기준 1인 가구는 전체의 42.64%, 2인 가구는 38.16%를 차지할 것으로 보인다. 1인 가구 가운데 70대 이상 비중도 48.14%까지 높아질 것이란 예측이 나온다.

시뮬레이션 결과 인구 감소가 주택 수요 감소로만 이어지지는 않는 것으로 나타났다. 기대수명이 늘면서 주택이 노후 대비 자산이자 저축 수단으로 기능하는 경향이 강해지고 있기 때문이다.

박진백 국토연구원 부연구위원은 "기대수명이 길어지면 가계는 늘어난 생존 기간의 소비를 충당하기 위해 주택 등 자산 매입을 통한 소득 확대 전략을 선택할 것"이라며 "이는 사회 전반의 주택수요를 구조적으로 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다"고 말했다.

문제는 이 같은 변화가 청년층과 고령층에 서로 다른 주거정책 과제를 던진다는 점이다. 청년층에서는 자가 보유 확대보다 안정적인 임차 주거 기반이 결혼 형성과 더 밀접하게 연결되는 것으로 나타났고, 고령층에서는 보유 주택을 노후 소득으로 전환하지 못하는 문제가 확인됐다.

연구원이 시행한 서울시 주거실태조사 미시자료 분석에 따르면 자가 거주는 결혼 확률을 낮추는 반면 임차 거주는 결혼 확률을 높였다. 자가에 거주하면 결혼 확률이 임대 대비 약 19.2% 감소했고, 임대주택에 거주하면 자가 대비 약 23.7% 증가했다. 이 효과는 30대 중반 이후 연령대에서 눈에 띄게 드러났다.

공공임대의 효과는 더 뚜렷했다. 공공임대 거주 시 30세 이하 청년층의 결혼 확률은 169.2% 증가했고, 공공임대 거주 가구는 전체 자녀 출산 가능성도 자가 대비 높게 나타났다.

박 부연구위원은 "자가 보유 확대만으로는 출산율을 제고하기 어렵고, 임대의 경우 공공임대와 민간임대의 상반된 효과가 혼재되어 있다"며 "임대 유형을 구분해 살피고 청년층 가족 형성 단계에 맞춘 공공임대 공급을 확대할 필요가 있다"고 제언했다.

고령층의 경우 60대 1인 가구가 80대 이상으로 진입하는 과정에서 주거 면적은 증가(54.6㎡→63.9㎡)했다. 반대로 월 생활비는 121만9000원에서 79만6000원으로 줄었다. 집 면적을 좁히거나 아예 처분하기보다 소비를 줄이며 노후를 버티는 구조가 확인된 셈이다. 주택연금은 누적 가입 약 15만가구, 전체 가입률 2.0%에 그쳐 노후 안전판으로 충분히 작동하지 못하는 것으로 분석됐다.

장기 수급 측면에서도 불균형이 예고됐다. 멸실이 없다는 가정에서 50년 이상 노후주택은 2030년 129만5000가구에서 2070년 2070만가구로 늘어날 것으로 추정된다. 공급을 줄이는 것만으로는 빈집과 노후주택 누적 문제를 해소하기 어렵다는 의미다.

박 부연구위원은 "노후주택이 사라지지 않는 상황에서 과거 공급 수를 유지할 경우 2070년 전국 수급비가 1.94 수준의 재고 과잉 상태에 도달할 것"이라며 "향후 인구 및 가구구조 변화에 대응한 공급량 조정과 멸실의 병행이 필요하다"고 제언했다.

연구원은 생애주기별 주거정책 전환을 해결책으로 제시했다. 청년층에는 독립과 결혼, 출산 단계에 맞춘 공공임대주택을 확대하고 결혼 이후에도 거주할 수 있는 장기 거주형 청년주택을 공급해야 한다는 것이다. 고령층에는 주거이동 허용형 주택연금, 주택지분 매각형 자산 유동화, 매각 후 거주 유지형 제도 등을 도입해 보유 주택을 노후 생활비로 연결하는 구조를 마련해야 한다는 지적이 나온다.

chulsoofriend@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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