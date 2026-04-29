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넓은 공공임대, 다자녀 유도 효과 커..."주택 마련에 결혼 늦춘다"

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AI 핵심 요약

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  • 국토연구원이 28일 인구구조 변화로 주택 수요 감소와 노후주택 증가를 예측했다.
  • 공공임대주택은 청년 결혼·출산을 촉진하나 자가 거주는 결혼을 지연시켰다.
  • 청년 공공임대 확대와 고령 주택연금 개편 등 시장 체질 개선을 제안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토연 인구구조 전환과 부동산 시장 보고서
인구절벽 시대 부동산 시장
'빈집' 늘고 '수요' 급감
맞춤형 정책 시급

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 저출산과 고령화에 따른 급격한 인구구조 변화로 장기적인 주택 수요는 줄어드는 반면, 노후주택은 폭발적으로 증가할 것이라는 예측이 나왔다. 청년층의 결혼과 출산을 돕기 위해선 시장 체질 개선을 위한 범정부적 대응이 필요하다는 제안이 고개를 든다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 [사진 = 뉴스핌DB]

28일 국토연구원은 '인구구조 전환에 따른 부동산시장 영향과 향후 과제' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

연구원이 주거소비(2006~2023년), 인구 순이동(1991~2023년) 데이터를 활용해 분석한 결과, 주거 형태와 주거 면적이 청년층의 결혼 및 출산 시기에 결정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

공공임대주택은 청년층의 결혼과 다자녀 출산을 강력하게 견인했다. 30세 이하 공공임대 거주자의 결혼 발생 확률은 비거주자보다 169.2% 높았다. 특히 평균 주거 면적(61.6㎡)을 초과하는 공공임대주택에 거주할 경우, 2자녀 출산 확률은 420%, 3자녀 이상 출산 확률은 487.4%까지 급증했다.

자가 거주는 오히려 결혼 시기를 늦추는 요인으로 작용했다. 자가 거주자의 결혼 발생 확률은 비자가 거주자 대비 19.2% 낮았고, 35세 이하 청년층에서는 그 격차가 26.2%까지 벌어졌다. 결혼에 도달하는 소요 기간 역시 자가 가구는 6.146년이 걸려 임대 가구(4.066년)보다 2년 이상 지연됐다.

연령대별 주거 소비 형태를 보면, 가구의 주거 면적과 자산 규모는 50대와 60대에서 정점에 도달한 뒤 고령기에 접어들수록 점차 축소되는 흐름을 보였다. 평균 주거 면적은 50대 75.0㎡(이하 전용면적)에서 80대 이상 70.8㎡로 줄어들었고, 총자산 역시 50대 4억5656만원에서 80대 이상 3억 691만원으로 감소했다.

장기적으로는 1인가구 증가 영향으로 단기적 유지세를 보이겠지만, 본격적인 인구 감소와 맞물려 총 주거 면적 수요 자체가 줄어드는 국면으로 전환될 전망이다. 주거 소비 패러다임 변화와 지속적인 인구 감소는 장기적인 주택 공급과잉과 노후주택의 기하급수적 증가라는 심각한 문제를 파생시킬 우려가 있다.

현재의 주택 신규 공급 수준이 지속되고 정비사업이나 멸실이 없다고 가정하면, 2070년에는 누적 노후주택이 무려 2070만가구 규모로 확대될 전망이다. 수도권은 꾸준한 인구 집중 현상으로 어느 정도 수급이 안정될 수 있지만, 비수도권 지방은 인구 유출과 겹치며 심각한 빈집 문제 및 구조적 공급과잉을 겪을 가능성이 크다. 

박진백 국토연구원 연구위원은 "인구구조 전환으로 장기적인 주택 총수요는 쪼그라들고 노후주택은 기하급수적으로 늘어나 지방을 중심으로 심각한 공급과잉 현상이 초래될 것"이라며 "고령 1인가구의 주거 불안과 빈집 문제도 우리 사회가 직면한 거대한 위협"이라고 지적했다.

전문가들은 이 같은 인구구조 전환 충격에 적극적으로 대응하기 위해 주택시장 구조의 근본적 개선과 세대별 맞춤형 공급 정책을 주문했다. 빚에 과도하게 의존하는 주택시장의 체질을 바꾸기 위해 가계부채 절대 총량을 엄격히 관리하고 전세자금대출에 대한 DSR 적용을 단계적으로 확대해야 한다는 주장이 나온다.

박 연구위원은 "청년층의 원활한 가족 형성을 돕기 위해 생애주기에 맞춘 공공임대주택 물량을 대폭 늘려야 한다"며 "다자녀 가구에 대한 특별공급 주택 면적 기준을 85㎡ 이하에서 102㎡ 이하로 상향하는 등 실효성 있는 혜택이 있어야 할 것"이라고 제언했다.

고령층 대상으로는 주택자산 유동화 제도의 활성화가 핵심 대안으로 꼽혔다. 가입 후에도 주거 이동을 허용하거나 사후 자녀가 계약을 승계할 수 있도록 주택연금 제도를 합리적으로 개편하고, 의료와 돌봄 서비스가 연계된 실버타운 등 고령친화 주거단지를 적극적으로 확충해야 한다는 것이다.

지방의 경우 늘어나는 빈집을 리모델링해 청년 정착 주택으로 활용하는 식의 지역 정주 기반 강화 전략이 수반돼야 한다는 점에 의견이 모이고 있다. 박 연구위원은 "과도한 대출에 의존하는 현재의 주택시장 구조를 과감히 탈피해 부동산 금융의 건전성을 한층 높여야 한다"며 "동시에 청년층에게는 넓고 안정적인 공공임대를, 고령층에게는 맞춤형 돌봄 주거와 자산 유동화 제도를 제공하는 촘촘한 정책적 배려가 필수적"이라고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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