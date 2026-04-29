"시민이 행복한 초일류 도시 완성"…유정복, 인천시장 출마 선언

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유정복 인천시장이 인천시청 앞 광장에서 출마 선언을 하고 있다. [사진=유정복 예비후보 공보단]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 소속 유정복 인천시장이 29일 "시민이 행복한 세계 초일류 도시를 완성하겠다"며 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다.

유 시장은 이날 오전 인천시청 앞 광장에서 기자회견을 열고 "'더 크고 더 강한 인천'을 만들어 인천을 지키고 시민의 삶을 더 편하게 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "시민이 검증하고 대한민국이 인정한 '비교 불가 경쟁력' 유정복이 다시 한번 온몸을 불살라 시민을 위해 일할 것"이라고 강조했다.

유 시장은 "인천은 신혼부부 천원주택, 신생아 1억원 지원 등 새로운 정책들로 대한민국의 성장과 발전을 주도하고 있다"며 "앞으로 4년 인천을 더 강하게 지켜내겠다"고 했다.

그는 수도권 역차별 극복과 시민 행복을 위한 '천원정책' 확대, 저출생·보육 지원 강화, 원도심 균형 발전 등을 공약으로 제시했다.

또 송도 K-바이오 랩허브를 중심으로 바이오, 반도체, 첨단연구가 함께 성장하는 미래 산업 거점으로 키우겠다고 했다.

유 시장은 "경제와 일자리를 키워 인천을 '인천국제자유특별시'로 만들겠다"며 "특별법을 통해 인천을 수도권 규제에서 벗어나게 하고 인천공항 주변을 대한민국 미래 성장을 이끄는 글로벌 공항경제권으로 키우겠다"고 말했다.

그는 "지금 전국이 행정통합으로 몸살을 앓고 있다"며 "광역시는 이대로라면 없어질 명칭이 된 만큼 인천만의 국제 경쟁력을 키워 국제자유특별시가 되도록 하겠다"고 역설했다.

유 시장은 "역사의 방향을 바꾸는 도시, 위기의 순간에 대한민국을 지켜온 도시가 인천이다"면서 "76년 전 인천상륙작전이 대한민국을 구했듯, 이번엔 시민 여러분이 대한민국을 지키는 역사를 써 달라"며 지지를 호소했다.

유 시장은 6·3 인천시장 선거에서 더불어민주당 박찬대 의원과 맞붙는다.

유 시장은 인천 출신으로 경기 김포에서 3선 국회의원을 지냈으며 이명박 정부 때 농림수산식품부 장관, 박근혜 정부 때 행정안전부 장관을 거쳐 민선 6· 8기 인천시장을 역임했다. 이날 오전 인천시장 예비후보 등록을 한 유 시장은 이번 선거에서 이기면 인천 최초의 3선 시장이 된다.

hjk01@newspim.com