오세훈 "이재명, 부동산 면담 요청에 답 없어…다음 국무회의서 제안"

"대통령 X 의견 표출, 장관 발언 거북한 분위기 될 수도"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 앞서 이재명 대통령에게 제안한 부동산 정책 관련 면담에 대해 "(대통령으로부터) 답이 안 온다"며 "할 말이 있으면 국무회의에 들어와서 하라는 취지로 해석하고 있다"고 밝혔다.

30일 오 시장은 서울 광진구 일대 모아타운 사업지에서 취재진을 만나 이같이 말했다. 오 시장은 "사실 그런 모양새(국무회의 참석)보다는 별도로 좀 차분하게 앉아서 서울시가 갖고 있는 여러 데이터나 시민들의 목소리를 가감 없이 전달하고 싶었고 그게 더 효율적이라고 생각했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 30일 서울 광진구 일대 모아타운 사업지를 방문했다. 2026.06.30 blue99@newspim.com

오 시장은 "그런데 (이 대통령이) 무슨 말인지 잘 못 알아들으시는 것 같기도 하다"면서 "하여튼 7월 7일이 다음 국무회의니까 한 일주일 정도 남았으니까 그때 보겠다"고 했다. 이어 "그전에 (면담에 대한) 화답이 오면 그렇게 할 거고 그게 안 되면 국무회의에 들어가서 준비한 자료를 전달하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "대단한 논쟁을 벌이려고 하는 것이 아니"라며 "대통령이 워낙 개성이 강한 분이기 때문에 본인의 의견을 X(엑스)에 계속 많이 쓰신다"며 "그렇게 되면 관계부처 장관들이 자신들이 다른 생각을 해도 이야기하기가 분위기가 거북할 수 있다"고 전했다.

오 시장은 "(정부가) 그동안 대출 제한, 세금 중과 등 수요 억제책에 해당하는 정책들을 주로 펴왔는데 최근에 김용범 청와대 정책실장도 스탠스가 조금 바뀌었다"며 "제가 선거 기간에 많이 했던 '닥치고 공급' 얘기를 정책실장이 하는 걸 보면서 이게 뭔가 효과가 있는 건가 하는 생각도 잠시 했었는데 그 진위가 뭔지는 좀 파악을 해 봐야 된다"고 했다.

또 오 시장은 "(정부가) 실거주를 강조하는 정책을 지난 5~6개월 동안 구사해 왔는데 실거주를 그런 식으로 억지로 강제하게 되면 물량 자체가 줄어드는 부작용이 생겨날 수밖에 없다"면서 "민간 임대 사업자들을 적대시하는 정책을 펴는 것은 부작용이 몽땅 젊은 청년들을 비롯해 전세, 월세를 구하는 서민층에게 전가가 된다"고 지적했다.

오 시장은 "민선 시장이 서울 시민들이 겪고 있는 매매가 상승, 전세 소멸, 월세 폭등 등 상황을 가감 없이 (정부에) 전달하고자 한다"며 "서울시는 여러 형태의 (청년 주택을) 수요에 걸맞는 형태로 제공을 함으로써 선택지를 넓히고 4년 동안 (청년 주거) 7만4000가구를 마련할 계획"이라고 강조했다.

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