전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.29 (금)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

[6·3 부동산] 정원오 '착착' VS 오세훈 '신통'…서울 공급난 해소 적임자는?

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 여야 서울시장 후보가 36만가구와 31만가구 공급안을 내놨다
  • 두 공약은 인허가 단축으로 정비사업 속도를 높인 점이 비슷하다
  • 전문가들은 현실성과 실천 가능성이 표심을 가를 변수라 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

착착개발·신통기획, 인허가 단축해 정비사업 지원
전문가 "두 정책 유사...착공 물량 목표 현실성 떨어져"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오는 6월 3일 지방선거를 앞두고 여야 서울시장 후보들의 주택 공급 해법이 큰 틀에서 유사하다는 전문가 분석이 나온다. 정비사업 관련 인허가 절차를 단축해 공급 속도를 높이고, 이를 통해 도심 주택 물량을 확대하겠다는 방향성이 공통적으로 제시되고 있다는 평가다.

이에 따라 시장에서는 공약의 차별성보다 실제 사업 추진 역량과 실행 가능성이 유권자 표심을 좌우할 핵심 변수로 작용할 것이란 관측이 나온다.

서울시장 후보 부동산 공약 [AI일러스트=조수민기자]

정원오 "착착개발로 36만가구" VS 오세훈 "신통기획으로 31만가구"

전날 오후 11시부터 이날 오전 1시까지 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 진행된 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회에서 정원오 후보는 '착착개발'을 통해 2031년까지 주택 36만가구를 착공하겠다고 밝혔다. 착착개발이란 각종 인허가 절차를 통합해 정비사업 속도를 앞당기는 내용이다. 기본계획 및 정비구역 지정을 동시 진행하고 정비계획 변경과 관리 처분 계획을 한 번의 총회와 인가로 처리한다. 이를 통해 기존 15년 이상 소요되던 정비사업 기간을 10년 이내로 단축하고 주택 공급을 확대한다. 공공 임대주택 13만가구, 시니어 주택 1만가구 이상 등을 공급한다.

정원오 후보는 "36만가구에는 민간 분양 아파트도 있고 공공 아파트도 있다"며 "수요에 맞는 공급이 필요해 민간 아파트도 필요하고 공공 아파트도 필요하다"고 말했다. 그러면서 "36만가구 중 13만가구는 공공 아파트로 제공할 예정이고 그중 5만가구는 청년, 4만가구는 신혼부부에게 제공할 계획"이라며 "최소 (공급량이) 36만가구이고 거기에 공공 임대주택(물량)이 포함돼 있다"고 설명했다. 공공 주택 비중을 높이면서도 공급의 주축은 민간이 담당하는 형태를 염두에 둔 것으로 보인다.

반면 오세훈 후보는 지난해 발표한 '신속통합기획2.0(신통기획2.0)'을 통해 2031년까지 주택 31만가구를 착공하겠다는 목표다. 이중 공공주택 물량은 13만가구다. 신통기획2.0이란 2021년 9월 오세훈 후보가 도입한 '신통기획'을 강화한 제도다. 인허가 절차를 단축해 정비사업 기간을 줄이는 것이 골자다. 신통기획은 정비사업 구역 지정 기간 축소를, 신통기획2.0은 그 이후 인허가 절차의 간소화를 추진하는 내용이다.

구체적으로 추진위원회를 거치지 않고 바로 조합을 설립할 수 있도록 한다. 사업시행인가와 관리처분계획인가의 병행 처리를 위한 초단기 트랙을 운영한다. 복잡한 법령 검토 및 정비계획 반려 없이 빠르게 진행시키는 인공지능 시스템을 도입한다. 또 신통기획을 정비사업 외 대규모 사업까지 모든 사업과 단계의 표준으로 확산한다. 정비사업을 12년 내 완료하도록 지원한다. 신규 공급 확대를 기반으로 공공임대주택 12만3000가구, 공공분양 6500가구 등을 마련한다.

오세훈 후보는 "신통기획은 정비사업이 조합 지정 단계까지 5년 걸리던 것을 2년 6개월로 줄인 것이고 어려운 걸 한 것"이라며 "그 이후 절차도 병합해 앞으로 빠른 (사업) 속도가 예정돼 있다"고 강조했다. 신통기획의 착공 실적이 전무하다는 지적에 대해서는 "(정비사업 전체 기간이) 20년 걸리던 것을 12년으로 줄였는데 왜 아직 (주택을) 못 지었냐고 5년 일한 시장한테 할 말이냐"고 반문했다. 정비사업이 장기간이 소요되는 점을 근거로, 임기 내 착공 성과를 요구하는 비판에 선을 그은 것이다.

전문가 "착착개발-신통기획 정책 유사...공약 실천 가능성 중요"

전문가들은 착착개발과 신통기획의 방향성이 동일하다고 바라본다. '인허가 간소화→정비사업 활성화→분양·임대 공급 확대'를 청사진으로 제시했다는 점에서다. 김인만 부동산경제연구소 대표는 "두 정책은 본질이 같다. 민간 재개발·재건축 활성화 외 서울 신축 아파트 물량을 확보 가능한 방안이 없다는 의식이 담겨 있다"며 "앞서 박원순 전 서울시장 시절 정비구역 해제로 입주 물량이 크게 줄었는데, 정원오 후보는 관련 논란을 의식해 정책을 설계한 것으로 보인다"고 분석했다.

두 정책이 갖는 한계 역시 비슷하다는 평가다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "2031년까지 각각 36만가구, 31만가구를 착공하겠다는 목표는 현실성이 떨어진다"며 "정비사업의 주체는 조합이며 조합의 사업 진행 여부는 사업성이 좌우한다"고 설명했다. 이어 "공사비 급등, 분양가상한제 적용, 이주비 대출 규제 등으로 정비사업의 사업성이 떨어진 상황"이라며 "이런 문제가 개선되지 않으면 정비사업을 활성화하기 어려운데, 관련 내용의 권한을 중앙정부가 갖기 때문에 서울시가 역할을 할 수 있는 부분이 적다"고 덧붙였다.

공공 물량 목표에 대해서도 유사한 한계를 갖는다는 지적이 나온다. 송승현 도시와경제 대표는 "두 후보 모두 공공 물량 13만가구를 목표로 삼았는데, 현 부동산시장의 민간 선호 기조에 비해 물량이 다소 많다"며 "물량의 양적 목표에 집중하게 되면 공공 주택의 입지와 주거 환경 등 질적 측면이 약화될 수 있다"고 진단했다. 그러면서 "특히 청년과 신혼부부를 대상으로 공급되는 공공 주택 물량이 과도하게 설정될 경우, 소형 위주의 주택 공급이 늘어날 수 있다"며 "이 경우 향후 출산·양육 등 가구 규모 변화에 대응하기 어려워 주거 수요를 충분히 뒷받침하지 못할 수 있다"고 했다.

결국 관건은 '부동산 공약 실천 가능성'이 될 것으로 관측된다. 정원오 후보는 '박원순 전 시장과의 차별화'가, 오세훈 후보는 '중앙정부와의 협상력'이 과제로 꼽힌다. 두성규 목민경제연구소 대표는 "정원오 후보의 롤모델인 박원순 전 시장은 도시재생을 내세워 정비사업을 사실상 중단시켰던 바 있다"며 "정원오 후보의 당선 시 박원순 시장의 정책 기조를 되풀이하는 것이 아니냐는 우려를 해소해야 할 것"이라고 말했다. 이어 "오세훈 후보는 야당 소속으로서 중앙정부와의 협조를 원활히 이끌어 낼 수 있을지가 변수가 될 것"이라고 덧붙였다.

blue99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
사진
신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동