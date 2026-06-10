한경협, 창립 65주년 기념 한강서 강변음악회 연다

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회는 13일 서울 여의도에서
- 서울시향과 강변음악회를 개최한다고 10일 밝혔다.
- 김선욱 지휘 아래 선우예권·김서현이 협연하며
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[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국경제인협회(한경협)는 오는 13일 오후 7시30분 서울 여의도 한강공원 물빛무대 앞 광장에서 서울시립교향악단과 함께 '2026 서울시향 강변음악회'를 개최한다고 10일 밝혔다.
한경협은 시민들의 문화예술 향유 기회를 확대하고 클래식 저변을 넓히기 위해 지난 2024년부터 서울시향 강변음악회를 후원하고 있다.
이번 공연은 피아니스트이자 지휘자인 김선욱이 지휘를 맡고, 2017년 반 클라이번 국제 콩쿠르 우승자인 피아니스트 선우예권과 바이올리니스트 김서현이 협연자로 나선다. 프로그램은 바그너의 오페라 '뉘른베르크의 명가수' 1막 전주곡, 코른골트 바이올린 협주곡 1·3악장, 라흐마니노프의 '파가니니 주제에 의한 랩소디' 등으로 구성됐다.
공연은 약 2000석 규모로 운영되며 별도 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다. 관람객들은 돗자리나 간이의자를 이용해 자유롭게 공연을 즐길 수 있다.
특히 한경협 창립 65주년을 기념해 공연 종료 후 불꽃놀이가 진행될 예정이다.
syu@newspim.com