"K-GX, 탄소감축 넘어 산업 고도화 기회로 삼아야"

AI 핵심 요약beta
- 한경협이 12일 K-GX 전략 세미나를 열고 녹색전환을 산업 고도화 전략으로 추진하라고 제안했다.
- 참석자들은 제조업 생존을 위한 전력망 확충과 저탄소 제품 시장 조성을 최우선 과제로 꼽았다.
- 정부는 6월 K-GX 발표를 앞두고 민간과 정책 연계를 강화하라고 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정부의 한국형 녹색전환(K-GX) 전략 발표를 앞두고 이번 대책이 단순한 온실가스 감축을 넘어 산업 구조를 고도화하고 신성장동력을 확보하는 국가적 핵심 과제로 추진돼야 한다는 제언이 나왔다.
한국경제인협회(한경협)는 12일 서울대 국가미래전략원과 공동으로 서울 여의도 FKI타워에서 '신성장동력 K-GX 전략 세미나'를 개최하고 이같이 밝혔다.
참석자들은 녹색전환이 국내 제조업의 생존을 결정지을 핵심 축이라는 데 입을 모았다. 김창범 한경협 상근부회장은 개회사를 통해 "한국형 녹색전환 전략은 주력 산업의 경쟁력을 강화하는 동시에 신산업 창출을 견인하는 핵심 정책 축이 돼야 한다"고 강조했다. 이창훈 국가기후위기대응위원회 위원장 역시 "제조업 비중과 대외 의존도가 높은 우리나라에서 녹색전환은 생존과 성장을 위한 필수 과제"라며 세제 인센티브 등 혁신적인 전환 지원을 주문했다.
실질적인 산업 전환을 위한 구체적인 민간 과제도 제시됐다. 연구총괄을 맡은 윤제용 서울대 교수는 "K-GX 전략도 단순한 온실가스 감축 정책이 아니라 산업 전환과 산업구조 고도화를 위한 전략으로 설계돼야 한다"고 제언했다. 윤 교수는 이를 위한 최우선 과제로 안정적인 전력 공급을 위한 '전력망 확충'과 생산비용이 높은 저탄소 제품이 적정 가격을 인정받는 '저탄소 제품 시장 조성'을 꼽았다.
성공적인 전략 수행을 위해서는 정부의 일관된 태도가 중요하다는 지적도 이어졌다. 안영환 숙명여대 교수는 "K-GX의 성공을 위해서는 민간에 안정적인 시그널을 꾸준히 보내야 한다"며 정책의 일관성을 강조했다. 정수종 서울대 교수는 "미래 글로벌 시장의 주도권을 확보하고 신성장동력을 창출하는 데 기후테크가 중점적인 역할을 수행할 것"이라며 기술 주도권 확보의 중요성을 언급했다.
정부 측 발표자로 나선 김병훈 K-GX기획단 부단장은 핵심산업 육성과 지역 성장 기반의 전환 확산 등 K-GX의 3대 기본 방향을 제시했다. 김 부단장은 "정책과 현장의 간극을 줄이기 위해 민간 부문도 자체적인 GX 전략을 마련해 정부 정책과의 연계를 강화해 달라"고 당부했다.
한편, 이날 세미나는 6월 정부의 K-GX 전략 발표를 앞두고 민간 차원의 전략 방향을 제시하기 위해 마련됐다. K-GX는 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 에너지·산업·환경 전반을 탄소중립 체계로 전환하는 국가 전략을 의미한다.
aykim@newspim.com