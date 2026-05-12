DB손보, 중소기업 기술분쟁 소송보험 관련 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 8일 이노비즈협회와 상생협력재단과 MOU 체결했다.
- 중소기업 기술분쟁 소송보험 활성화를 통해 법률비용 부담 낮췄다.
- 정부 지원으로 보험료 70~80% 지원하고 기술보호 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험이 중소기업의 기술분쟁 대응 지원을 위해 이노비즈협회, 대∙중소기업∙농어업협력재단과 손잡고 기술분쟁 소송보험 활성화에 나섰다. 정부 지원을 통해 중소기업의 법률비용 부담을 낮추고 기술보호 체계를 강화한다는 취지다.
DB손해보험은 지난 8일 서울 강남구 DB금융센터에서 이노비즈협회 및 대∙중소기업∙농어업협력재단(이하 상생협력재단)과 중소벤처기업부가 시행 중인 '중소기업 기술분쟁 소송보험' 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.
'중소기업 기술분쟁 소송보험'은 중소기업이 기술 관련 법적 분쟁에 휘말렸을 경우 소송 과정에서 발생하는 변호사·변리사 선임비용 등 법률비용을 보장하는 보험이다. 국내 보험은 보험료의 70~80%, 해외보험(Intellectual Property Insurance)은 보험료의 80%를 정부가 지원한다.
보장 한도는 국내보험의 경우 담보별 최대 5000만원, 해외보험은 최대 1억원이다. 중소기업 입장에서는 상대적으로 부담이 큰 기술분쟁 대응 비용을 줄일 수 있어 기술보호 안전망 역할이 기대된다.
이번 협약식에는 DB손해보험 최혁승 부문장, 이노비즈협회 김홍석 상무, 상생협력재단 배창우 본부장 등 각 기관 관계자 10여명이 참석해 이노비즈기업의 기술분쟁 대응 역량을 강화하기 위한 협력 의지를 다졌다.
최혁승 DB손해보험 부문장은 "이번 업무협약은 이노비즈기업들에게 기술탈취의 위협으로부터 벗어나 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 하는 든든한 우산이 될 것이라 생각한다"며 "앞으로도 DB손해보험은 상생협력재단 및 이노비즈협회와 다방면으로 협력하여 이노비즈기업 기술보호 지원체계 마련에 앞장설 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com