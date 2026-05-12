NH농협은행, 기술보증기금과 생산적·포용금융 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 12일 기술보증기금과 미래전략산업 육성 및 중소기업 위기극복 업무협약을 체결했다.
- 총 80억원 특별출연으로 3170억원 규모 금융지원을 펼친다.
- 미래전략 1770억원, 중동전쟁 피해 1400억원 보증을 공급한다.
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중동전쟁 피해기업 1400억원 지원 등
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행(은행장 강태영)은 기술보증기금(이사장 김종호)과 'AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약' 및 '중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용 금융지원 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.
농협은행은 기보에 총 80억원을 특별출연하고, 이를 바탕으로 총 3170억원 규모의 금융지원에 나선다.
우선 미래전략산업 육성을 위해 특별출연금 35억과 보증료지원금 15억원을 출연하고, 총 1770억원 규모의 협약보증을 공급한다. 기보는 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.2%p↓, 3년간) ▲보증료 지원(0.7%p, 2년간) 등의 혜택을 제공한다.
지원 대상은 기술보증기금의 보증 요건을 충족하는 신기술사업자로 ▲인공지능 ▲바이오 ▲문화콘텐츠 ▲방산 ▲에너지 ▲첨단제조 등 6대 첨단전략산업을 영위하는 기업이다.
또한 중동전쟁 피해기업 위기극복을 위해 특별출연금 20억원, 보증료지원금 10억원을 기반으로 1400억원 규모의 협약보증을 공급한다. 기보는 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(최대 0.4%p↓, 3년간) ▲보증료 지원(0.5%p, 2년간) 등의 혜택을 제공한다.
지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 ▲중동 직접 수출(예상)기업 ▲중동산 원유 공급망 차질로 피해를 입은 원자재 수요기업 ▲중동전쟁에 따른 경제여건 악화로 경영애로를 겪는 기업 ▲은행 추천 기업 등이다.
peterbreak22@newspim.com