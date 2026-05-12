메디톡스, 1분기 영업익 35% 증가…"수익성 개선 전략 효과"

AI 핵심 요약beta
- 메디톡스는 12일 1분기 매출 607억원, 영업이익 74억원, 당기순이익 79억원을 공시했다.
- 매출은 전년 대비 5% 줄었으나 영업이익 35%, 순이익 136% 늘며 수익성이 개선됐다.
- 메디톡신 등 톡신 성장과 뉴비쥬 출시로 에스테틱 포트폴리오를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 올 1분기 연결 기준 매출 607억원, 영업이익 74억원, 당기순이익 79억원을 기록했다고 12일 공시했다.
전년 동기 대비 매출은 5% 감소했지만 영업이익과 당기순이익은 각각 35%, 136% 증가하며 수익성이 개선됐다.
이번 실적 성장은 보툴리눔 톡신 제제를 중심으로 핵심 사업 경쟁력을 강화하고 수익성 개선 전략을 추진한 결과로 풀이된다. 특히 해외 시장에서 '메디톡신'과 '뉴럭스'의 성장세가 이어졌고, 국내에서는 프리미엄 톡신 제제 '코어톡스' 판매 증가가 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤다.
메디톡스는 현재 '메디톡신', '이노톡스', '코어톡스', '뉴럭스' 등 총 4종의 보툴리눔 톡신 포트폴리오를 기반으로 국내외 시장 확대를 추진하고 있다.
특히 계열사의 차세대 톡신 제제인 '뉴럭스'를 중심으로 해외 허가 국가 확대와 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있으며, 주요 국가 유통 네트워크와 현지 마케팅 강화에도 집중하고 있다.
지난 3월 말 출시한 턱밑 지방개선주사제 '뉴비쥬'도 일부 사전 주문 물량이 1분기 실적에 반영되면서 신규 성장동력으로 기대를 모으고 있다.
메디톡스는 뉴비쥬를 통해 에스테틱 포트폴리오를 강화하고 시장 경쟁력을 확대해 나간다는 계획이다. 차세대 액상형 보툴리눔 톡신 제제 'MT10109L'을 비롯한 주요 제품의 글로벌 진출 전략도 예정대로 진행 중이다.
메디톡스 관계자는 "핵심 사업인 보툴리눔 톡신 제제의 경쟁력을 기반으로 수익성 개선 전략을 지속하고 있다"며 "차세대 제품의 글로벌 시장 확대와 주요 프로젝트를 차질 없이 진행해 성장 기반을 강화할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com