[6·3 재보선] 김성열, 하남갑 출마 선언..."오만한 양당에 하남 미래 못 맡겨"

AI 핵심 요약beta
- 김성열 개혁신당 최고위원이 12일 하남갑 보궐선거 출마를 선언했다.
- 하남을 AI 수도로 만들며 자율주행·교육·주거 미래를 약속했다.
- 양당 후보를 비판하며 실력으로 하남 변화를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김성열 개혁신당 최고위원이 12일 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언하며 "하남을 대한민국 AI 수도로 만들겠다"고 밝혔다.
김 최고위원은 이날 국회 소통관에서 가진 출마 선언에서 "이번 선거에서 하남 시민들은 답이 없는 문제지를 받아 들었다"며 더불어민주당, 국민의힘 후보를 비판했다.
그는 "거대 양당은 하남 시민의 자존심보다 자신들의 진영 논리를 우선했다"며 "오만한 공천으로 하남을 시험하고 있기에 개혁신당이 나섰고 저 김성열이 나섰다"고 강조했다. 이어 "27살에 처음 정치에 발을 디딘 뒤 20년 가까이 오직 정치 한 길만 걸어왔다"며 "빽도 줄도 없이 오직 실력 하나로 여기까지 왔고, 그 시간 동안 정치의 본질을 배웠다"고 말했다.
김 최고위원은 하남 시민들에게 세 가지 미래를 약속했다. 첫째로 교통의 미래를 제시하며 "하남을 대한민국 자율주행 산업의 중심으로 만들겠다"고 밝혔다.
그는 "규제프리특구 지정을 추진해 시민들이 자율주행 반값택시, 반값버스를 이용하도록 하겠다"며 "위례신사선, 3호선 연장, 9호선 연장을 조기 착공시키고 자율주행 대중교통과 연결해 집 앞에서 목적지까지 이어지는 Door to Door 그물형 교통망을 구축하겠다"고 공약했다.
둘째로 교육의 미래를 약속하며 "하남 교육지원청을 신설해 하남 교육의 독립성과 자율성을 확보하겠다"고 밝혔다.
김 최고위원은 "감일·위례는 과밀학급으로 고통받고 있고, 신장·덕풍 등 구도심은 학생 감소로 어려움을 겪고 있다"며 "AI 기반 학생 수요 예측 시스템을 도입해 학생 배치를 효율화하고, 신규 택지에는 선학교 후입주 원칙을 확립하겠다"고 말했다. 또한 "교산신도시를 에듀테크 특구로 조성해 AI 시대를 선도하는 미래교육 도시로 만들겠다"고 덧붙였다.
셋째로 주거의 미래를 제시하며 교산신도시 개발 문제를 언급했다. 그는 "교산신도시 개발이 늦어지는 가장 큰 이유 중 하나는 반복되는 문화재 발굴 문제"라며 "첨단기술을 활용해 발굴과 공사를 병행하는 특례를 만드는 것이 해법"이라고 강조했다.
이어 "AI와 빅데이터, 무인 로봇 기술을 활용하면 문화재 매장 범위와 가능성을 상당 부분 예측할 수 있다"며 "관련 특례를 반드시 통과시켜 교산신도시 완공을 앞당기고 주거와 도시 인프라 문제를 해결하겠다"고 밝혔다.
김 최고위원은 경쟁 후보들을 겨냥해 "이광재 후보는 강원도 씨감자를 심어달라고 하는데 AI 시대에 씨감자가 웬 말이냐"며 "강원도의 아들이 아무래도 번지수를 잘못 찾은 것 같다"고 비판했다.
또한 "이용 후보는 10년 넘게 하남에 살았다고 하는데 18년째 표류 중인 위례신사선은 해결됐냐"며 "70%가 넘는 그린벨트 문제는 해결됐냐, 독립 교육지원청 하나 만들었냐"고 반문했다.
그는 "같은 선택을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 어리석은 일"이라며 "저 김성열은 다르다. 저에게는 뇌물도 없고 계엄도 없고 오직 능력만 있다"고 강조했다.
이어 "어려운 싸움인 것 안다. 계란으로 바위 치기일 수도 있다"면서도 "뇌물 정치인, 윤어게인 정치인한테 나라의 정치, 하남의 미래를 맡길 수는 없기에 오늘 화랑 관창의 마음으로 절박하게 전장에 나선다"고 말했다.
김 최고위원은 "국회와 정부가 인정한 정책 전문가, 젊고 유능하고 깨끗한 후보가 하남의 내일을 바꿀 것"이라며 "옛 수도 하남을 대한민국 AI 수도로 바꿀 Next 하남의 시작을 김성열이 하겠다"고 다짐했다.
kimsh@newspim.com