美, 30년래 '트럼프급' 전함 15척 도입…"역대급 건조 비용 예상"

AI 핵심 요약beta
- 미 해군이 11일 트럼프급 전함 최소 15척 도입 장기 계획을 발표했다.
- 기존 3척에서 확대하며 척당 145억 달러로 포드급 항모 비용 초과한다.
- 30년 계획은 희망 목표로 정치 불확실성에 좌우된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미 해군이 향후 30년 동안 차세대 전함(트럼프급 전함) 최소 15척을 도입할 것이라는 장기 계획을 발표했다.
현지시간 11일 블룸버그는 해군의 이러한 장기 군함 도입 계획은 기존안보다 확대된 것으로 역사상 가장 비용이 많이 드는 군함 건조가 될 것이라고 짚었다.
이날 미 해군은 의회 제출용 '장기 함선 건조 계획'에서 이른바 트럼프급 전함을 2055년까지 12척 이상 추가 확보할 것이라고 밝혔다. 앞서 해군은 해당 전함을 3척만 도입하기로 했지만 이번에 총 15척 이상으로 늘려잡았다.
한때 트럼프 대통령은 최대 25척을 건조할 것이라는 구상을 내놓기도 했다.
이번 계획은 트럼프 대통령이 직접 승인한 것이다. 해군의 5개년 예산안에 초기 3척 건조에 435억 달러가 배정된 점을 감안하면 척당 건조 비용은 최소 145억 달러에 달할 것으로 추산된다. 이는 현재까지 가장 많은 비용이 들었던 제럴드 포드급 항공모함의 건조 비용(약 130억 달러)을 웃돈다.
이번 계획은 해군 내부의 공식 절차를 거친 첫 장기 전력 보강 비전이라는 점에서 정책적으로 무게가 실린다는 평가가 나온다.
다만 해당 사업의 실현 가능성에는 여전히 불확실성이 존재한다. 미 해군의 30년 계획은 통상 '희망적 목표' 성격이 강하다. 이번 계획 역시 15척을 도입하는 데 드는 총 사업비를 명확히 제시하지 않았다.
또한 트럼프 대통령이 추진 중인 2027년 국방예산 1조5000억 달러(44% 증액된 규모)는 의회에서 상당한 정치적 저항에 직면할 가능성이 크다.
해군이 제시한 30년 계획안의 각주에도 "2031년 이후 계획은 행정부 검토 대상"이라고 명시돼 있어, 중장기 사업의 지속성 역시 정치 환경에 크게 좌우되기 쉽다.
특히 '트럼프급 전함' 사업은 현 대통령인 트럼프 개인의 상징성이 큰 만큼, 오는 11월 중간선거에서 공화당이 하원 과반 지위를 상실할 경우 주요 삭감 또는 취소 대상이 될 가능성도 배제할 수 없다고 블룸버그는 설명했다.
2028년 대선 결과에 따라 사업 전반이 재검토될 가능성도 도사린다.
그간 트럼프 대통령은 해당 전함 건조 구상에 대해 "세계 최고 수준으로, 가장 빠르고 크며 기존 어떤 전함보다 100배 강력할 것"이라고 강조해 왔다.
한편 트럼프 대통령은 최근 존 펠런 해군장관을 전격 경질했는데, 익명을 요구한 관계자들에 따르면 펠런 장관은 미국 조선업 재건을 둘러싼 정책 방향을 놓고 국방부 고위 인사들과 갈등을 빚어 왔다.
후임인 훙 카오 해군장관 대행은 이날 성명을 통해 "미국은 전략적 변곡점에 있으며 해양 지배력 재건을 위해서는 긴급성과 책임성, 지속적 투자가 필요하다"고 강조했다.
해군이 제시한 타임 테이블에 따르면 첫 번째 트럼프급 전함은 계약 체결 후 약 8년 뒤인 2036년 인도될 예정이다. 이후 두 번째와 세 번째 함이 각각 2038년과 2039년, 연이어 네 번째와 다섯 번째 함은 2041년과 2043년 배치될 것으로 예상됐다.
한편 해군은 오는 2031년까지 총 299척의 전투함(군함)을 보유할 것이라는 계획도 공개했다. 다만 이는 자체 목표치 355척에는 많이 못미치는 수준이다.
해군은 보고서에서 "이는 단순한 산업 역량 부족이 아니라, 함정 도입 방식과 계획 수립, 위험 관리 전반에 걸친 구조적 문제가 결합된 결과"라고 설명했다.
해군이 현재 보유한 군함 전력은 291척이다.
osy75@newspim.com