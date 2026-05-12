"동구만 종합병원 없다"…박희조, 대전역 인근 '빅5 병원 유치' 카드

AI 핵심 요약beta
- 박희조 국민의힘 대전 동구청장 예비후보가 12일 대전시의회에서 빅5급 종합병원 유치 공약을 발표했다.
- 대전역 역세권에 병원을 유치해 동구민 의료 편의와 수도권 쏠림을 막겠다고 밝혔다.
- 동구형 하이엔드 방과후 캠퍼스도 함께 제시하며 의료·교육 기반 동구를 약속했다.
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"유치TF 즉시 구성...무리한 사업 추진 아닌 민간투자·개발 연계"
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박희조 국민의힘 대전 동구청장 예비후보가 대전 5개 자치구 가운데 유일하게 종합병원이 없는 동구에 '빅5급 종합병원' 유치하겠다고 밝혔다. KTX·SRT가 집결하는 대전역 역세권 접근성을 앞세워 수도권 의료 쏠림을 막고 동부권 의료 인프라 판도를 바꾸겠다는 구상이다.
박희조 후보는 12일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 대전역 인근 화병원 부지 일원에 빅5급 종합병원을 유치하는 내용을 핵심으로 한 건강·돌봄 분야 2차 공약을 발표했다.
그는 "(종합병원이 없는) 동구민들은 아프면 타 구나 수도권으로 이동해야 하는 현실에 놓여 있다"며 "믿고 치료받을 수 있는 종합병원이 가까이에 있다는 것은 단순 편의가 아니라 생명과 직결된 문제인만큼 민선9기서 바로 사업 추진을 시작하겠다"고 공약했다.
특히 현재 추진 중인 대전의료원과의 역할 차별성도 분명히 했다. 박 후보는 병원 유치 타당성을 묻는 <뉴스핌>에 "대전의료원은 감염병 등 국가 비상상황 대응 기능이 중심"이라며 "일반 시민들이 기대하는 수준의 민간 의료서비스와는 성격이 다르다"고 설명했다.
이어 "KTX 개통 이후 의료·쇼핑·교육 분야에서 수도권 빨대효과가 현실화된 게 사실"이라며 "대전역이라는 교통 요충지와 역세권 개발, 도심융합특구 등을 고려하면 동구는 충분히 대형병원이 관심을 가질 수 있는 입지"라고 말했다.
이에 따라 박 후보는 취임 즉시 구청장 직속 '종합병원 유치 TF'를 구성해 대전시와 철도공사, 민간병원, 대학병원, 의료법인 등이 참여하는 협의체를 운영하겠다고 강조했다. 수도권 대형병원 분원 유치와 협력병원, 의료복합단지 방식 등 다양한 모델을 검토하겠다는 계획이다.
사업성과 관련해서는 "약 1만 4000평 규모면 충분한 의료 기능을 갖출 수 있다는 전문가 판단을 받았다"며 "구비를 무리하게 투입하는 방식이 아니라 민간 투자와 정책금융, 역세권 개발 등을 연계해 현실성 있게 추진하겠다"고 설명했다.
또 이날 박 후보는 '동구형 하이엔드 방과후 캠퍼스' 공약도 함께 발표하며 질 높은 교육과 의료 서비스가 공존하는 '살기 좋은 동구' 청사진을 그렸다.
박희조 후보는 "큰 사업비를 들이지 않는 사업을 통해 단순 돌봄이 아니라 AI·코딩·로봇·과학·예술·토론·진로체험 등을 결합한 고품질 교육 플랫폼을 만들어 동구 전체를 하나의 교육 캠퍼스로 만들겠다"면서 "주민 의료 서비스와 교육 서비스가 동구 안에서 모두 해결될 수 있는 도시 기반을 구축해 주민 삶의 만족도를 크게 높이겠다"고 약속했다.
nn0416@newspim.com