신한카드, 상록수 보유 장기연체채권 전액 새도약기금에 매각

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 12일 상록수제일차유동화전문유한회사가 보유한 장기연체채권 지분 전액을 캠코 새도약기금에 매각했다.
- 이번 매각은 카드대란 시기 발생 20년 이상 장기연체 차주의 재기를 지원한다.
- 채권 이관 시 추심 중단 후 채무조정 추진하고 상환 불가 차주는 1년 내 채권 소각한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 민간 부실채권 처리회사 '상록수제일차유동화전문유한회사(상록수)'가 보유한 장기연체채권 가운데 신한카드 지분에 해당하는 채권 전액을 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 12일 밝혔다.
이번 매각은 장기간 경제적 어려움을 겪고 있는 연체 차주의 재기를 지원하기 위한 조치다. 특히 카드대란 시기에 발생한 20년 이상 장기연체 채권이 포함된 것으로 알려졌다.
해당 채권이 새도약기금으로 이관되면 대상 차주에 대한 추심은 즉시 중단된다. 이후 상환 능력에 따라 채무조정과 분할상환이 추진되며, 기초생활수급자 등 상환 능력이 없는 차주의 경우 1년 이내 채권이 자동 소각될 예정이다.
신한카드는 이번 조치를 통해 장기 연체로 정상적인 경제활동에 어려움을 겪고 있는 취약 차주의 재기 지원과 금융 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
신한카드 관계자는 "20년이 넘는 세월 동안 경제적 어려움 속에 놓인 차주들의 상황을 더 일찍 헤아리지 못한 점을 깊이 송구하게 생각한다"며 "더 이상 미룰 수 없다는 판단 하에 채권 전액 매각을 결정했다"고 말했다.
이어 "앞으로 포용금융의 가치를 보다 적극적으로 실천해 나갈 것"이라고 덧붙였다.
yunyun@newspim.com