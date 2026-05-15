한경협·EBS, 학교 밖 청소년 강연 프로그램 17일 첫 방송

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회가 17일 학교 밖 청소년 대상 EBS 강연 '청년에게' 첫 방송을 시작한다고 15일 밝혔다.
- 한경협·EBS·하나금융·청소년상담복지개발원은 강연·정책토론·다큐·온라인 플랫폼 등 통합 지원 사업을 연내 순차적으로 추진한다.
- 경제계 인프라·금융교육·심리 상담을 연계해 배움의 사각지대 청소년 자립과 인식 개선을 돕겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국경제인협회(한경협)가 학교 밖 청소년의 자립 및 인식 개선을 위한 통합 지원 체계 구축에 나선다. 한경협은 이번 강연 프로그램 방영을 시작으로 정책토론회와 전용 온라인 플랫폼 등 미디어를 연계한 지원 사업을 연내 순차적으로 선보일 계획이다.
한경협은 학교 밖 청소년을 위해 공동 기획한 강연 프로그램 '청년에게'가 오는 17일 오전 11시 55분 EBS 1TV에서 첫 방송을 시작한다고 15일 밝혔다.
이번 프로그램은 지난 3월 한경협, EBS, 하나금융그룹, 한국청소년상담복지개발원이 체결한 업무협약에 따른 '청년애 유스브릿지' 프로젝트의 일환이다. 프로그램명에는 학교 밖 청소년을 스스로 삶을 개척하는 당당한 주체인 청년으로 바라보고, 진로를 고민하는 미래 세대 전체를 포용하겠다는 의도를 담았다. 첫 회 출연자인 유홍준 국립중앙박물관장을 시작으로 배우 김석훈, 정근우 전 야구선수, 박준 시인, 장동선 뇌과학자 등이 연사로 나서 실패와 도전의 경험을 공유한다.
경제계와 교육계는 학교 밖 청소년의 특성을 반영한 맞춤형 지원 시스템을 강화한다. 오는 9월에는 사회적 인식 개선과 제도 보완을 위한 정책토론회를 개최하고, 관련 실태를 조명하는 5부작 다큐멘터리를 제작·방영한다. 이어 11월에는 검정고시와 대입, 직업교육 콘텐츠를 제공하는 전용 온라인 플랫폼을 개설해 제도권 밖에서도 배움을 지속할 수 있는 환경을 조성할 방침이다. 프로젝트 공식 인스타그램을 통해서는 주요 소식 전달과 청소년들과의 소통을 이어간다.
기관별 역할 분담에 따라 한경협은 프로젝트 총괄과 경제계 인프라 지원을 맡으며 EBS는 콘텐츠 제작을 담당한다. 하나금융그룹은 기초 금융교육과 도박 예방 프로그램, 딜링룸 체험 등을 지원하고 한국청소년상담복지개발원은 대상자 발굴과 심리 상담을 수행하며 전문 역량을 결집한다.
이상윤 한경협 기획운영총괄은 "한경협은 하반기부터 경제계 인프라를 활용한 학교 밖 청소년 지원 사업을 본격 확대할 계획"이라며 "배움의 사각지대에 놓인 청소년들이 소외되지 않도록 경제계의 다양한 인프라와 자원을 적극 연계해 세상으로 나아가는 디딤돌 역할을 하겠다"고 밝혔다.
aykim@newspim.com