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청와대, '5·18이 성역됐다' 이병태에 "부적절한 처신" 경고

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  • 청와대가 4일 5·18 성역화 발언한 이병태를 경고했다.
  • 청와대는 혐오 조장성 발언이 정부 기조와 배치된다고 지적했다.
  • 이병태는 배재고 징계 사례를 들어 5·18 성역화와 사회 일탈 대응을 비판했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 '5·18이 성역이 됐다'고 주장한 이병태 규제합리화위원회 부위원장에게 엄중히 경고했다.

강유정 청와대 수석대변인은 4일 "이 부위원장이 개인적 의견을 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다"며 "이는 혐오와 조롱에 대한 정부의 단호한 거부 기조와 달리 오해의 소지가 있다. 특히 정부 소속 기관의 책임있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신"이라고 지적했다.

아울러 "엄중히 경고하고, 향후 재발 방지를 강력히 요청했음을 알린다"고 밝혔다.

이병태 규제합리화 위원회 부위원장. [사진 = 뉴스핌DB]

이 부위원장은 지난 2일 자신의 페이스북에 배재고 야구부가 경기 도중 상대팀인 광주제일고를 비하하는 응원 구호로 중징계를 받자 "5·18이 성역이 됐다"고 비판하는 글을 올렸다.

이 부위원장은 "많은 종교는 인간이 만든 교리를 이유로 그 교리에 의문을 다는 사람들을 이단의 신성모독을 이유로 사회에서 추방하고 때로는 산 채로 불태워 죽였다"며 "성역이 존재하면 이런 일들이 벌어진다"고 했다.

특히 배재고 야구팀이 5·18 광주민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상하게 하는 마케팅으로 논란을 빚은 스타벅스를 경쟁팀 조롱에 활용했다가 징계를 받은 것을 언급하면서 "학생들의 일탈을 처리하는 우리 사회의 모습은 무엇인가"라며 "이들의 행위는 '5·18 자체'가 아니라 '스타벅스 논란'에 대한 풍자로 이해될 수도 있는 사안이다. 역사의 성역화로 어린 학생들의 '장난'에 가까운 일탈도 수용이 안 되고 어른들의 '정치'가 됐다"고 주장했다.

이어 "이 모습은 대한민국보다 김일성 사진이 나온 신문이 비에 젖는 것을 보고 울부짖는 북한의 모습"이라며 "이처럼 여유 없는 세상이 그리 좋아 보이나. 성역은 신성 모독의 처형을 정당화한다"고 했다.

배재고 야구부는 앞서 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 1회전에서 상대팀인 광주제일고를 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 반복해 외쳐 논란이 됐다. 대한야구소프트볼협회는 배재고 야구부에 전국대회 출전정지 6개월 징계를 내렸다.

이 부위원장은 홍준표 전 대구시장의 경제 책사 출신이다. 과거 문재인 정부의 최저임금 인상 정책을 문제 삼으며 문재인 전 대통령을 향해 "치매인가, 정신분열증인가"라고 발언하고, 세월호 참사를 ''불행한 교통사고'라고 지칭하며 '천박함의 상징'이라고 표현해 논란을 일으키기도 했다.

the13ook@newspim.com

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