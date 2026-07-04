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4.8조원 불법 도박 사이트 운영 총책 UAE서 12년만 검거

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  • 범정부 초국가범죄 특별대응 TF는 4일 UAE에서 4조8000억원대 불법도박 총책 A씨를 검거·송환했다.
  • A씨는 동남아에서 불법도박·세금포탈·마약·성매매 혐의를 받으며 한국인 사망 사건 연관성도 조사를 받게 됐다.
  • TF는 UAE서 5000억원대 불법도박 총책 B씨도 송환하며 청소년·2030 겨냥 사이버도박 조직을 끝까지 추적·환수하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

세금 600억원 포탈·마약·성매매 혐의
5000억원대 도박 사이트 운영 총책도 검거

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 4조8000억원대 불법 도박 사이트를 운영하며 해외로 도피했던 범죄조직 총책이 12년 만에 아랍에미리트(UAE)에서 검거됐다. 5000억원 규모 불법 도박 사이트를 운영한 또 다른 범죄조직 총책도 UAE에서 검거됐다.

법무부와 외교부, 대검찰청과 경찰청 등이 참여하는 범정부 합동 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)'는 4일 해외에서 4조8000억원대 도박 사이트를 운영하며 범죄수익을 세탁한 A씨를 UAE에서 검거해 국내로 송환했다고 밝혔다.

[사진제공=초국가범죄 특별대응 TF]

A씨는 2014년부터 필리핀 등 동남아에서 불법 도박 사이트를 운영한 혐의를 받는다. A씨는 불법 도박 사이트를 운영하는 과정에서 600억원 규모 세금을 포탈한 혐의도 받는다. A씨는 또 마약 제공·투약, 성매매 혐의도 받는다.

TF는 특히 A씨가 2018년 말레이시아에서 한국인이 사망한 사건과 연관이 있는지 조사할 예정이다. A씨는 2014년 해외로 도주한 후 필리핀과 말레이시아, 캄보디아 등으로 도피했다.

국내에 조직원을 두고 1만5000명을 대상으로 5000억원 규모 불법 도박 사이트를 관리·운영한 B씨도 이날 UAE서 국내로 송환됐다. B씨는 2018년부터 한국뿐 아니라 인도네시아와 두바이 등에서 국내외 사무실을 운영한 혐의를 받는다. B씨는 특히 중·고등학생을 유인해 국내 조직원으로 두고 도박 조직원으로 동원한 혐의도 받는다.

TF는 "국내에서 적발된 도박 범죄 피의자 절반 가까이가 청소년과 2030 세대인 점을 고려할 때 사이버도박 범죄 불법성과 위험성을 국민에게 환기시킨 계기가 됐다"며 "유사 사이버도박 운영 조직에 대해서도 국제공조를 강화해 끝까지 추적해 검거하고 범죄수익을 환수하겠다"고 강조했다.

한편 이번 송환은 중동 전쟁으로 한국 국정 항공사 현지 운항이 어려운 상황에서 이뤄졌다. UAE 당국은 피의자를 신속하게 한국으로 송환할 수 있도록 현지 항공사를 활용한 이송 방안을 마련하는 등 한국 정부를 지원했다.

lahbj11@newspim.com

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