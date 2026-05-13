법무부, '380억 해킹 조직' 총책급 중국 국적 범죄인 태국서 송환

AI 핵심 요약beta
- 법무부가 13일 태국에서 해외 해킹 조직 총책 A씨를 인천공항으로 송환했다.
- A씨는 2023년 8월부터 2025년 4월까지 웹사이트 해킹으로 380억원을 편취했다.
- 피해자에는 유명 연예인과 대기업 회장 등이 포함되며 태국과 공조로 검거했다.
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인터폴 합동작전·긴급인도구속 청구…1년 공조 끝 송환 성공
공범 B씨는 이미 구속기소…40대 총책 A씨 신병 확보
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 국내 웹사이트를 해킹해 국내 피해자들의 금융계좌 및 가상자산 계정에 침입해 380억원 이상을 가로챈 해외 해킹 조직의 총책급 범죄인이 태국에서 송환됐다.
법무부는 13일 "경찰청과 함께 해외 해킹 범죄조직의 총책급 40대 범죄인 중국 국적 A씨를 이날 오전 태국 방콕에서 인천공항으로 송환했다"고 밝혔다.
A씨는 태국 등 해외에서 해킹 범죄단체를 조직한 뒤 2023년 8월경부터 2025년 4월경까지 알뜰폰 사업자 등 홈페이지에 침입하고, 불법 수집한 개인정보를 활용해 피해자들의 금융계좌 등에서 무단으로 거액의 예금을 인출한 혐의 등을 받는다.
법무부에 따르면 A씨는 합계 380억원 이상의 금액을 편취한 것으로 조사됐다. 확인된 피해자에는 유명 연예인, 대기업 회장, 벤처기업 대표 등이 포함됐다.
법무부는 A씨 송환을 위해 지난해 5월 태국 당국에 긴급인도구속을 청구했다. 긴급인도구속청구는 정식 범죄인인도 청구 전 범죄인의 신병을 우선 확보해 달라고 요청하는 조약상 제도다.
이어 법무부는 같은 해 8월 태국 당국에 범죄인인도를 청구한 후, 태국 내 범죄인인도 재판 절차와 태국 당국의 승인을 거쳐 A씨를 국내로 송환했다.
법무부는 "신속한 범죄인의 송환을 위해 지난해 7월 태국 현지에서 담당 검사, 수사관을 파견해 태국 대검찰청 및 경찰청 관계자들과 면담을 진행했다"며 "지난해 10월~12월 태국 대검과 수시로 화상회의를 개최하는 등 긴밀한 공조를 이어왔다"고 설명했다.
법무부는 "공조 중앙기관으로서 경찰청과 협력해 인터폴 합동작전을 진행했다"며 "이를 통해 지난해 5월 태국 현지에서 총책급 공범인 중국 국적 30대 B씨를 검거했고, 같은 현장에서 A씨의 신병도 추가로 확보한 것"이라고 부연했다.
B씨는 지난해 8월 22일 태국에서 한국으로 송환됐다. 이후 같은 해 9월 16일 구속기소돼 현재 재판을 받고 있다.
법무부 관계자는 "앞으로도 경찰청, 외교부 등 관계기관과 긴밀한 협력을 바탕으로, 해킹, 온라인 사기 등 국민의 안전을 위협하는 초국가범죄에 대하여 끝까지 추적하여 엄정히 대응해 나가겠다"고 강조했다.
yek105@newspim.com