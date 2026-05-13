동국제약 센텔리안24, 태국 주요 유통 채널 입점

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- 동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 13일 태국 주요 온·오프라인 유통채널에 입점했다.
- 왓슨스, 뷰트리움, 센트럴백화점, 콘비 등 150개 이상 지점에 진출하며 현지 소비자 접점을 확대했다.
- 마데카 크림 등 TECA 기반 스킨케어 제품군을 선보이며 K-더마코스메틱 글로벌 입지를 강화할 계획이다.
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'마데카 라인' 앞세워 현지 소비자 접점 강화
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'가 태국 주요 온·오프라인 유통 채널에 잇달아 입점하며 현지 유통망 강화에 나섰다고 13일 밝혔다.
최근 태국이 아시아 주요 K-뷰티 시장으로 부상하는 가운데, 센텔리안24는 현지 주요 유통 채널 입점을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다.
센텔리안24는 헬스앤뷰티(H&B) 리테일 체인 왓슨스(Watsons) 100개 지점과 뷰티 편집숍 뷰트리움(Beautrium) 30개 지점, 센트럴(Central) 백화점 12개 지점, 태국 최대 뷰티 커머스 플랫폼 콘비(Konvy) 4개 지점 등에 입점했다. 각 유통 채널의 온라인몰에도 제품을 선보이고 있다.
동국제약은 이번 입점을 통해 브랜드 핵심 성분인 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)를 기반으로 한 '마데카 라인'을 비롯해 '마데카 아크니언스 라인', '기미케어 멜라캡처 라인', 'PDRN 라인' 등 다양한 스킨케어 제품군을 현지 시장에 선보일 예정이다.
대표 제품인 '마데카 크림 타임 리버스'는 국내 누적 판매량 9300만개 이상을 기록한 센텔리안24의 베스트셀러다. 브랜드 론칭 이후 처음으로 5가지 특허 기술을 융합한 핵심 성분 '액티브-TECA'를 적용했으며, 피부 탄력과 주름, 피부 톤 등 복합적인 피부 고민 개선에 도움을 준다고 회사 측은 설명했다.
센텔리안24 관계자는 "태국 주요 유통 채널 입점을 계기로 현지 소비자들과의 접점을 한층 넓히게 됐다"며 "앞으로도 글로벌 유통망 확대와 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 K-더마코스메틱 브랜드로서 입지를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com