대한항공, 美 캘리포니아 과학센터에 기증한 보잉 747 공개

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 12일 캘리포니아 과학센터에 보잉 747-400을 기증해 공개했다.
- 조원태 한진그룹 회장이 기념식에 참석해 미래 세대 영감 강조했다.
- 센터는 항공기를 활용한 체험 전시관으로 재탄생시켜 관람객 유치한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공이 미국 캘리포니아 과학센터에 기증한 보잉 747-400 항공기가 12일(현지시간) 처음 공개됐다.
캘리포니아 과학센터는 이날 '대한항공 항공 전시관'에서 기념식을 열었다. 이 자리에는 조원태 한진그룹 회장과 제프리 루돌프 센터 최고경영자(CEO)가 참석했다.
조원태 한진그룹 회장은 "50년이 넘는 세월 동안 로스앤젤레스는 대한항공의 제2의 고향과 같은 곳이었다. 대한항공이 캘리포니아 과학 센터를 지원하게 돼 자랑스럽다"며 "'대한항공 항공 전시관'은 미래 세대의 호기심을 불러일으키는 것을 목표로 한다. 젊은이들에게 비행에 숨겨진 과학과 상상력을 보여줌으로써 미래의 조종사, 엔지니어, 혁신가로 성장할 수 있는 영감을 주고자 한다"고 말했다.
기증된 항공기는 보잉 747-400(HL7489) 기종이다. 2층짜리 광동체 여객기로 동체 높이는 19.4m에 달한다. 대한항공이 1994년 도입해 2014년까지 20년간 1만 3842회, 총 8만 6095시간을 비행한 후 퇴역했다.
대한항공과 센터는 항공기의 1·2층 기내, 화물칸, 착륙장치 등을 활용해 전 연령층이 즐길 수 있는 전시로 탈바꿈시킬 계획이다. 관람객들은 항공기 내부에 직접 들어가 각종 전시를 감상하고 체험형 프로그램에 참여할 수 있다.
예정된 전시로는 착륙장치 및 항공기 바퀴 작동 원리, 유압 계통 및 항공기 내부 골격, 화물칸 탑재 및 컨테이너 전시, 조종석 인터랙티브 전시, 가상 비행 체험, 항공사의 다양한 직업군 소개, 보잉 747이 바꾼 항공 역사 등이 있다.
'대한항공 항공 전시관'은 캘리포니아 과학센터의 '사무엘 오쉰 에어 앤 스페이스 센터' 내에 위치한다. 에어 앤 스페이스 센터는 항공 전시관, 천문 전시관, 우주왕복선 전시관 등 세 곳으로 구성돼 있으며, 항공 전시관이 대한항공의 후원에 따라 '대한항공 항공 전시관'으로 명명됐다.
전시관에는 대한항공이 기증한 보잉 747 외에 미 해군 최초 초음속 전투기인 그루먼 F-11 타이거, 가장 빠른 단일 엔진 터보제트 동력 비행기인 컨베어 F-106A 델타 다트 등 항공기 20여 대가 지상과 공중에 전시될 예정이다.
kji01@newspim.com