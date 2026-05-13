KB국민은행, 신보·한콘진과 200억 규모 K-콘텐츠 진흥 나선다

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 13일 신용보증기금과 한국콘텐츠진흥원과 K-콘텐츠 생산적 금융지원 협약을 체결했다.
- 신용보증기금에 10억원 출연해 200억원 보증서 담보대출을 지원하고 콘텐츠 기업 발굴을 추진한다.
- 대상 기업은 3년간 100% 보증과 1년간 2.5%p 이차보전을 받는다.
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대상기업 3년간 100% 보증비율보증서 발급, 협약대출 연계시 2.5%p 이자보전
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 13일 신용보증기금 및 한국콘텐츠진흥원과 'K-콘텐츠 생산적 금융지원 협약'을 체결하고 우수 콘텐츠 진흥에 발 벗고 나섰다.
KB금융그룹의 KB국민행복 성장 프로젝트의 일환으로 진행된 이번 업무협약을 통해 KB국민은행은 신용보증기금에 10억원을 특별출연해 200억원 규모의 보증서 담보대출을 지원하고, 한국콘텐츠진흥원은 콘텐츠 가치 평가를 통해 우수 콘텐츠 기업을 발굴 추천하는 역할을 맡기로 했다.
세 기관은 이번 협약을 바탕으로 콘텐츠 기업 맞춤형 지원을 이어갈 계획이다. 지원 대상은 신용보증기금의 ▲문화산업 완성보증 ▲문화산업 특화보증 대상기업 등으로 콘텐츠를 기획·제작·사업화 하고 있는 제작사와 콘텐츠 IP 활용 기업 등이다.
대상기업은 3년간 100% 보증비율 보증서를 발급받을 수 있으며 '문화콘텐츠기업 이차보전 협약대출'과 연계 시 1년간 2.5%p의 이차보전도 지원받을 수 있다.
KB국민은행은 이와 함께 핵심전략산업 중 하나인 'C(Contents)' 분야 육성을 위한 지원을 강화하고 있다. 지난해 신용보증기금 및 기술보증기금에 각 10억원씩 보증료 지원금을 출연해 약 1000억원 규모의 보증서를 공급하며 지원대상 기업에 2년간 연 1.0%p씩 총 2.0%의 보증료를 지원하고 있다.
KB국민은행 관계자는 "글로벌 경쟁 속에서 K-콘텐츠 기업이 지속가능한 경쟁력을 갖추는데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 대한민국 산업 생태계 발전을 위한 생산적 금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com