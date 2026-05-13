플래티어, 이커머스 AX 전략 백서 발간

AI 핵심 요약beta
- 플래티어는 13일 에이전틱 커머스 시대의 AX 전략 백서를 발간했다.
- 백서는 AI 전환을 선제한 기업이 시장 주도권을 확보할 것으로 전망했다.
- 플래티어는 단계적 AX 로드맵과 엑스투비 솔루션으로 이를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 플래티어는 이커머스 기업의 인공지능(AI) 전환 전략을 담은 '에이전틱 커머스 시대의 AX 전략 백서'를 발간했다고 13일 밝혔다.
백서는 AI가 상품 탐색부터 결제까지 전 과정을 자율적으로 수행하는 '에이전틱 커머스(Agentic Commerce)'가 차세대 이커머스 패러다임으로 부상하고 있다는 진단을 담았다. 백서는 전사적 AX(AI 전환)를 선제적으로 완수한 기업이 미래 시장 주도권을 확보할 것으로 전망했다.
백서는 국내외 이커머스 기업들의 AI 도입이 가속화되고 있음에도 상당수 기업이 기능 단위의 부분 적용에 머물며 전사 확산 단계에서 한계에 부딪히고 있다고 진단했다. 백서는 진정한 AX를 단순 기술 도입을 넘어 기업 운영 체계 전반을 'AI 네이티브(AI Native)' 구조로 재편하는 과정으로 규정하며, 기술 투자와 조직 혁신이 병행돼야 한다고 밝혔다.
기업들이 AX 과정에서 공통적으로 직면하는 과제로는 레거시 시스템 기반의 기술 부채, 데이터 파편화로 인한 AI 학습 저해, 조직 내 AI 실행 체계 미비, 글로벌 AI 규제 환경 강화 등을 꼽았다.
해법으로 플래티어는 기업별 AI 성숙도를 진단한 뒤 단계별로 과제를 추진하는 '단계적 AX 로드맵'을 제시했다. 일괄 전환 대신 각 기업 상황에 맞춘 순차적 성장을 지원하는 방식이다.
플래티어는 이번 백서에 담긴 AX 전략을 자사 AI 네이티브 커머스 솔루션 '엑스투비(X2BEE)'를 통해 구현한다. 엑스투비는 설계 단계부터 AI 친화적 아키텍처를 채택해 AI 에이전트 확장을 지원하며, 커머스 특화 에이전트와의 연동으로 운영된다.
진병권 플래티어 전무는 "이커머스 기업에게 AX는 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐지만 실제 현장에서는 구체적인 실행 가이드가 부족한 실정"이라며 "이번 백서가 기업별 상황에 적합한 전략적 AX 로드맵 수립에 실질적인 이정표가 되길 바란다"고 말했다.
백서 전문은 플래티어 엑스투비 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com