삼성바이오로직스, 美 '2026 PEGS 보스턴' 참가

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스가 13일 PEGS 보스턴 학회에 참가해 글로벌 고객 접점을 확대했다.
- 12일 오찬 프레젠테이션에서 오가노이드와 디벨롭픽으로 항암 신약 개발을 소개했다.
- 9종 CDO 플랫폼으로 초기 개발부터 IND까지 맞춤 서비스를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 글로벌 바이오의약품 기술 학회인 '단백질·항체 공학 서밋(PEGS) 보스턴'에 참가해 글로벌 고객과의 접점 확대에 나섰다고 13일 밝혔다. 특히 항암 신약 개발의 효율성과 성공 가능성을 높이는 위탁연구개발(CRDO) 역량을 적극 소개했다.
PEGS(Protein & Antibody Engineering Summit) 보스턴은 2500명 이상의 업계 전문가가 모여 최신 바이오의약품 기술을 논의하는 세계 최대 규모의 단백질·항체의약품 학회다. 매년 5월 미국 매사추세츠주 보스턴에서 열리며, 올해 행사는 지난 11일부터 15일(현지시간)까지 닷새간 진행된다.
삼성바이오로직스는 행사 기간 전용 미팅룸을 운영하며 글로벌 제약사들과 비즈니스 미팅을 진행하고 있다.
지난 12일에는 '삼성 오가노이드 및 통합 위탁개발(CDO) 역량 기반 항암 신약 개발 고도화'를 주제로 오찬 프레젠테이션을 진행했다.
이 자리에서는 김세희 삼성바이오로직스 CDO개발센터 오가노이드기술그룹장은 삼성 오가노이드와 개발 적합성 평가 플랫폼 '디벨롭픽(DEVELOPICK®)'을 중심으로 고객의 효율적인 항암 신약 개발을 지원하는 전략과 노하우를 소개했다.
삼성 오가노이드는 지난해 6월 공식 론칭한 서비스로, 환자 종양을 실제와 유사하게 구현한 오가노이드를 활용해 항암제 후보물질의 효과를 사전에 검증할 수 있는 플랫폼이다. 특히 '암 환자 유래 오가노이드' 기반의 항암 신약 후보물질 스크리닝에 주력하고 있다. 이를 통해 다양한 환자 특성을 반영한 정밀 평가를 수행하고, 여러 종양 유형에서 약물 효능을 비교·분석해 유망 후보물질을 선별함으로써 초기 개발 단계의 실패 가능성을 낮출 수 있다.
디벨롭픽은 2022년 10월 첫 출시 이후 지속적인 개선을 거쳐 현재 3.0 버전까지 개발된 개발 가능성 평가 플랫폼이다. 소량의 단백질만으로 후보물질의 특성을 정밀하게 분석할 수 있으며, 약효와 개발 가능성을 동시에 검토해 신약 개발 속도와 성공 확률을 높이는 데 기여한다.
삼성바이오로직스는 총 9종의 CDO 기술 플랫폼을 구축해 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 디벨롭픽을 비롯해 고농도 제형 개발 플랫폼 '에스-하이콘(S-HiCon™)', 자체 세포주 플랫폼 '에스-초이스(S-CHOice®)', 이중항체 플랫폼 '에스-듀얼(S-DUAL®)' 등을 통해 초기 개발부터 임상시험계획(IND) 단계까지 맞춤형 CDO 서비스를 지원하고 있다.
제임스 최 삼성바이오로직스 영업지원담당 부사장은 "초기 후보물질 발굴부터 임상, 상업화에 이르는 전 과정에서 고객의 성공 가능성을 극대화하기 위해 지속적으로 역량을 강화해 왔다"며 "앞으로도 차별화된 플랫폼을 기반으로 다양한 고객의 요구를 충족해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com