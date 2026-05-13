경찰, 학생 맞춤형 특별 치안활동...통학로 경찰 집중 배치

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 13일 광주 여고생 피살 사건 불안 해소 위해 학생 맞춤형 치안활동을 22일까지 전개한다.
- 학교 주변 통학로 학원가 순찰 강화하고 취약지점 안전진단 실시하며 학생 의견 반영한다.
- 유재성 청장 직무대행이 14일 현장 방문 점검하고 전국 경찰 활동 독려한다.
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학교 주변·통학로 경찰 배치 강화...안전 진단 실시
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 13일 최근 광주에서 발생한 여고생 피살 사건으로 인한 불안 해소를 위해 이날부터 7월 22일까지 학생 맞춤형 특별 치안활동을 전개한다.
경찰은 학생들이 자주 오가는 학교 주변, 통학로, 학원가 등을 중심으로 경찰력 배치를 강화한다.
학교전담경찰관(SPO)과 범죄예방진단팀(CPO) 합동으로 해당 구역에 대한 총체적 안전 진단을 실시하고, 취약 지점에 대해 범죄예방시설을 집중 보강한다. 이 과정에서 순찰신문고 등을 통해 학생 의견을 수렴해 경찰활동에 반영한다.
경찰서별로 경찰력을 최대한 동원해 통학 시간대 주요 거점에 가시적 경찰활동도 전개한다. 순찰차 거점·유동 순찰로 학생들이 눈으로 경찰관을 확인하고 안심할 수 있도록 해 경찰활동을 체감할 수 있도록 한다.
공중협박과 공공장소 흉기소지 등 이상동기범죄 전조를 보이는 사건은 관할 기능 관계없이 총력 대응한다. 고위험 정신질환자에 대해서는 응급입원 등 조치를 강화하고 관련 대응 인프라도 확충한다.
사각지대를 없애기 위해 자율방범대와 학생 보호 인력 등 민간 안전활동 참여도 확대하고, 유관 지역단체와 신고 핫라인 구축 등 협력 네트워크도 강화한다.
한편 유재성 경찰청장 직무대행(차장)은 14일 직접 현장을 방문해 정책 이행 상황을 점검하고 전국 경찰관서 활동을 독려한다.
지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 길거리에서 고등학생 A양이 일면식 없는 20대 남성 장모 씨가 휘두른 흉기에 숨졌다. 당시 현장에 다가간 또 다른 고교생도 흉기에 찔려 크게 다쳤다.
경찰청은 8일 전국 경찰 지휘부 화상회의를 열고 순찰 강화와 공중협박죄와 공공장소 흉기소지죄 112신고시 코드0 또는 코드1으로 지정해 신속히 현장출동해 대응하기로 했다.
krawjp@newspim.com