아이온2·리니지 클래식 쌍끌이...엔씨, 1분기 영업이익 전년비 2070% 증가

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 13일 1분기 매출 5574억원 영업이익 1133억원을 발표했다.
- 아이온2 1368억원 리니지 클래식 835억원으로 PC 매출 역대 최대를 달성했다.
- 아이온2 글로벌 서비스와 신규 IP를 하반기 순차 출시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아이온2·리니지 클래식 합계 매출 2000억원 돌파
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨가 아이온2와 리니지 클래식을 앞세워 1부기 1000억원대 영업이익, 5000억원대 매출을 회복했다.
엔씨는 2026년 1분기 실적 결산(연결기준) 결과 매출 5574억원, 영업이익 1133억원, 당기순이익 1524억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
매출은 전분기 대비 38%, 전년 동기 대비 55% 증가했다. 영업이익률은 20%를 기록했다. 영업이익은 1133억원으로 전년도 동기의 52억원과 비교해 2070% 늘었다.
지역별 매출 비중은 한국 58%, 아시아 27%, 북미·유럽 등 15%다. 전년 동기 35%였던 해외 매출 비중은 42%로 늘어나며 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
PC 게임 매출은 3184억원으로 역대 분기 최대 매출을 달성했다. 2025년 11월 출시한 아이온2 매출의 반영과 리니지 클래식의 흥행으로 전 분기 대비 69%, 전년 동기 대비 210% 성장했다.
아이온2 매출은 1368억원, 리니지 클래식 매출은 835억원이다. 리니지 클래식은 출시 후 90일간(2월 11일~5월 11일) 누적 매출 1924억원을 기록했다.
모바일 게임 매출은 1828억원이다. 주요 모바일 게임 3종은 리니지 클래식 출시 이후에도 견고한 이용자 트래픽을 유지하고 있다. 리니지M은 매출과 주요 지표 모두 전분기 대비 성장했다.
모바일 캐주얼 매출은 355억 원을 기록했다. 엔씨가 투자한 리후후와 스프링컴즈 매출이 이번 분기 처음으로 연결 실적에 반영되며 사업 포트폴리오 다각화를 통한 지속 가능한 성장 모델을 확보했다.
엔씨는 2026년 하반기 북미, 남미, 유럽, 일본 등에 아이온2 글로벌 서비스를 시작한다.
신규 IP(지식재산권) 신더시티, 리밋 제로 브레이커스, 타임 테이커즈도 글로벌 테스트를 거쳐 순차적으로 선보일 계획이다.
origin@newspim.com