강준현 "박상용 검사 '정직 징계' 청구는 적법한 마땅한 조치"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 13일 대검의 박상용 검사 징계 청구를 적법 조치로 밝혔다.
- 강준현 수석대변인은 박 검사의 사건 조작과 인권침해를 심각 부패로 규정했다.
- 민주당은 조작검사 비위를 파헤쳐 상응 조치를 취하겠다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 대검찰청이 박상용 쌍방울 대북송금 사건 담당 검사를 징계해달라고 법무부에 청구한 것을 두고 "적법한 절차에 따른 마땅한 조치"라는 입장을 밝혔다.
강준현 민주당 수석대변인은 13일 서면브리핑을 통해 "박 검사의 사건 조작행위는 아무리 강조해도 지나치지 않을 만큼 막중하고 심각한 부패 사례"라며 이같이 밝혔다.
강 수석대변인은 "서울고검 인권침해점검TF의 감찰 결과, 박 검사의 조작 비위는 사실로 확인됐다"며 "징계 사유에는 박 검사가 다른 사건 수사를 언급하며 변호인을 통해 자백을 요구한 점, 수용자를 소환 조사하고도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 점, 정당한 사유 없이 음식물과 접견 편의를 제공한 점 등이 포함됐다"고 했다.
이어 "특히 변호인을 통한 자백 요구는 수사 협조나 진술을 대가로 한 형량 거래 정황으로 볼 수 있다는 판단도 반영됐는데, 이화영 전 부지사를 상대로 갖은 겁박을 서슴지 않았던 정치검찰의 민낯이 인정된 것"이라고 주장했다.
강 수석대변인은 "수원지검 검사실에 연어회덮밥을 들고 올라갔다는 교도관의 증언과 이재명 대통령을 무리하게 엮기 위해 온갖 허위 진술을 종용한 회유의 실체가 다시금 확인됐다"며 "민주당은 조작검사들의 비위를 끝까지 파헤쳐 그에 상응하는 조치를 취하겠다"고 강조했다.
앞서 대검찰청은 전날 열린 대검 감찰위원회 심의 결과를 바탕으로 박 검사에 대한 징계를 청구했다고 밝혔다.
jeongwon1026@newspim.com