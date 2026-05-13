미 국무부 "미중, 호르무즈 통행료 징수 반대 의견 일치"

AI 핵심 요약beta
- 미국과 중국 고위 당국자들이 4월 통화에서 호르무즈 해협의 통행료 부과를 반대하기로 합의했다.
- 루비오 국무장관은 중국 선박의 통행료 납부 가능성을 거론해 이란에 압력을 가하려 했다.
- 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 14일 베이징 정상회담에서 해협 문제가 핵심 의제로 다뤄질 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 중국 고위 당국자들이 호르무즈 해협에서 어떤 국가도 통행료를 부과해서는 안 된다는 데 의견이 일치했다고 미국 국무부가 12일(현지시간) 로이터통신에 밝혔다.
국무부 대변인 토미 피곳은 마코 루비오 국무장관과 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 4월 전화 통화에서 이 문제를 논의했다며 "두 사람은 어떤 국가나 기관도 호르무즈 해협과 같은 국제 수로에서 통행료를 징수하는 것을 허용해서는 안 된다는 데 동의했다"고 밝혔다.
중국 대사관도 미국 측 설명에 이의를 제기하지 않으며 로이터에 "해당 해역의 안전과 안정 유지, 자유로운 통항 보장은 국제 사회의 공동 이익에 부합한다"고 밝혔다.
사안에 정통한 소식통 2명에 따르면 루비오 장관은 통화에서 중국 선박의 통행료 납부 가능성을 거론했으며, 이는 중국이 이란에 더 강한 압력을 가하도록 유도하려는 의도로 해석됐다.
다만 중국 관리들은 미국의 이란 해상봉쇄를 비판하면서도 공개적으로 통행료를 직접 언급하는 것은 피해왔다. 왕이 부장은 이후 아바스 아라그치 이란 외무장관과의 회담에서 "정상적이고 안전한 해협 통항 회복에 대한 국제 사회의 공동 우려"를 언급하면서도 이란의 주권과 안보 수호 지지 입장을 재확인했다.
이번 소식은 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 오는 14일 베이징 정상회담을 앞두고 이뤄졌다. 이란이 2월 28일 미국·이스라엘의 공습 이후 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 글로벌 에너지 시장에 충격을 준 가운데, 해협 문제가 정상회담의 핵심 의제로 오를 예정이다. 트럼프 대통령은 이날 베이징으로 출발했다.
wonjc6@newspim.com