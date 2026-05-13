대웅제약, 이노보테라퓨틱스 '장질환 치료제' 후보물질 도입

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 13일 이노보테라퓨틱스와 INV-008 라이선스인 계약을 체결했다.
- 계약 규모는 선급금 65억원과 마일스톤 6560억원을 포함한 6625억원이다.
- INV-008은 15-PGDH 억제를 통한 장 점막 재생 치료제로 파이프라인을 확장했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 이노보테라퓨틱스와 차세대 염증성 장질환 치료제 'INV-008'에 대한 라이선스 인 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 계약 규모는 선급금 65억원과 임상 단계별 조건부 지급금(마일스톤) 6560억원을 포함해 총 6625억원이다.
대웅제약은 이번 계약을 통해 기존 면역 억제 중심의 염증성 장질환 치료 영역에서 나아가 손상된 장 점막을 직접 재생하는 차세대 치료 분야로 신약 파이프라인을 확장하게 됐다. 회사는 임상 초기 단계부터 개발 방향을 주도하고 적응증 확대 및 글로벌 기술이전 전략까지 통합적으로 추진할 계획이다.
이번 계약은 대웅제약의 오픈 이노베이션 전략이 단순 기술 도입을 넘어 사업 성과로 이어지는 전략적 파트너십 사례라는 점에서도 의미가 있다.
대웅제약은 글로벌 임상과 상업화를 주도적으로 담당하고, 이노보테라퓨틱스는 인공지능(AI) 기반 후보물질 발굴과 초기 연구개발에 집중하는 역할 분담 구조를 구축했다.
염증성 장질환은 크론병과 궤양성 대장염 등을 포함하는 만성 난치성 질환이다. 복통과 설사, 혈변 등이 반복돼 환자의 삶의 질을 크게 저하시키는 질환으로 알려져 있다. 글로벌 제약·바이오 업계에서도 염증성 장질환은 대표적인 면역·소화기 치료 시장으로 꼽힌다. 다만 기존 치료제들이 장기 관해 유지와 재발 방지, 점막 치유 측면에서는 한계를 보이고 있어 새로운 기전의 치료제 개발 경쟁이 이어지고 있다.
특히 최근에는 단순 염증 억제를 넘어 손상된 장 점막의 구조와 기능을 회복시키는 '점막 치유'가 차세대 염증성 장질환 치료의 핵심 목표로 주목받고 있다.
'INV-008'은 장 점막 재생에 관여하는 물질인 PGE2의 체내 유지 시간을 늘려 점막 치유를 유도하는 경구용 치료제다. PGE2를 분해하는 효소인 '15-PGDH'의 작용을 억제해 손상된 장 점막 회복을 촉진하는 기전이다. 이는 면역·염증 신호를 차단하는 기존 생물학적 제제나 JAK 저해제와 차별화되는 접근이다.
전임상 단계에서는 점막 재생 촉진과 염증 개선 효과를 확인했으며, 안전성 측면에서도 개발 가능성을 확인했다. 향후 기존 치료제와 병용 시 염증 조절과 점막 치유를 동시에 겨냥하는 치료 전략으로의 확장 가능성도 갖췄다. 손상 조직 회복을 촉진하는 재생 치료 접근이라는 점에서 향후 근육 질환이나 골다공증 등 조직 재생이 중요한 질환 분야로 적응증 확대 가능성도 제기된다.
박성수 대웅제약 대표는 "이번 계약은 단순한 기술 도입을 넘어 초기 임상부터 개발 방향을 함께 주도하고 글로벌 상업화까지 책임지는 전략적 파트너십"이라며 "이노보테라퓨틱스와의 긴밀한 협력을 통해 'INV-008'이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 혁신 신약으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
박희동 이노보테라퓨틱스 대표는 "'INV-008'은 단순 염증 억제를 넘어 장 점막 재생을 유도하는 혁신 치료제"라며 "대웅제약과의 협력을 통해 글로벌 임상과 상업화 속도를 더욱 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com