[종합] 취업시장 16개월만에 '주춤'…중동전쟁 여파로 도소매·숙박업 ↓

AI 핵심 요약beta
- 지난달 취업자가 7만4000명 증가했으나 증가폭은 16개월 만에 최저를 기록했다.
- 청년층 고용률이 43.7%로 전년 동월 대비 1.6%p 하락해 24개월 연속 하락세를 이었다.
- 도매·소매업과 제조업이 각각 5만2000명, 5만5000명 감소하며 산업 부진이 심화됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'청년층 고용률' 24개월 연속 하락…취업자 수↓
도소매업·제조업 취업자 감소…"중동전쟁 영향"
[세종=뉴스핌] 이정아 오종원 기자 = 지난달 취업자 수가 7만명 넘게 늘었지만, 증가폭은 16개월 만에 최소를 기록했다. 청년층과 40대 고용 부진은 계속됐고, 도소매업과 제조업에 찬바람이 불었다.
13일 국가데이터처가 발표한 '2026년 4월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2896만1000명으로 전년 동월 대비 7만4000명 증가했다.
취업자 수 증가 폭은 지난 1월 10만명대에서 2월과 3월 20만명대로 올라섰다 지난달 10만명 밑을 하회했다.
취업자 수 증가폭이 한 자릿 수를 기록한 건 지난 2024년 12월(-5만2000명) 이후 16개월만이다.
산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업에서 26만1000명, 예술·스포츠 및 여가관련서비스업에서 5만4000명, 부동산업에서 4만9000명, 운수 및 창고업은 1만8000명 증가했다.
이에 비해 전문·과학 및 기술서비스업은 11만5000명, 농림어업은 9만2000명, 제조업은 5만5000명, 도매 및 소매업 5만2000명, 숙박 및 음식점업 2만9000명 각각 감소했다.
빈현준 국가데이터처 사회통계국장은 "전문·과학 및 기술서비스업은 지난 2013년 산업통계 개정 이래 가장 큰 폭으로 줄었는데, 기저 효과가 반영된 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "유가 상승의 영향이 있는 것으로 보이는 운수 및 창고업은 증가폭이 둔화됐다"며 "중동전쟁이 도소매업, 숙박업 취업폭에 영향을 끼치고 있다"고 했다.
15세 이상 고용률은 63.0%로 집계됐다. 1년 전보다 0.2%p 하락했다.
15~64세 고용률(OECD 비교기준)만 따로 떼어 보면 고용률은 70.0%로 0.1%p 상승했다.
성별로 보면 여성 고용 증가가 전체 취업자 증가를 이끌었다. 남성 취업자는 1599만8000명으로 4000명 증가했고, 여성 취업자는 1296만2000명으로 7만명 늘었다.
연령별로는 60세 이상에서 18만9000명, 30대에서 8만4000명, 50대에서 1만1000명 각각 증가했다.
반면 20대에서는 19만5000명, 40대에서는 1만7000명 감소했다. 청년층(15~29세) 취업자는 19만4000명 줄었다.
청년층 고용 부진도 이어졌다. 청년층(15~29세) 고용률은 43.7%로 전년 동월 대비 1.6%p 하락했다. 이는 지난해 8월(-1.6%p) 이후 가장 큰 하락폭이다.
청년층 고용률은 24개월 연속 하락세를 보이고 있다.
청년층 고용률의 최장 기간 하락 시기는 2005년 9월부터 2009년 11월까지 51개월 연속 하락했을 때다.
4월 비경제활동인구는 1615만2000명으로 전년 동월 대비 17만4000명(1.1%) 증가했다.
노동시장 참여를 포기한 '쉬었음' 인구도 늘었다.
4월 '쉬었음' 인구는 249만7000명으로 전년 동월 대비 6만3000명(2.6%) 증가했다. 연령 별로 60세 이상(8.4%)에서 증가 폭이 컸다.
비경제활동인구 중 구직단념자는 35만3000명으로 전년 동월 대비 1만5000명 늘었다.
plum@newspim.com