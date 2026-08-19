쿠팡 입주 인천 물류센터서 연기…직원 3000명 대피

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡 입주 청라 로지스틱스센터서 19일 연기 발생했다
- 입주사 직원 약 3000명 대피했고 인명 피해 없었다
- 쿠팡은 지하 1층이 관리 공간이 아니라고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 입주한 인천 청라 로지스틱스센터에서 연기가 발생해 입주사 직원 약 3000명이 대피했다. 인명 피해는 없었으며, 쿠팡은 연기가 난 지하 1층은 자사가 입주하거나 관리하는 공간이 아니라고 밝혔다.
19일 소방 당국에 따르면 이날 오후 5시 28분께 인천시 서해구 원창동 청라 로지스틱스센터 지하 1층에서 연기가 발생했다. 소방 당국은 대원 81명과 장비 33대를 투입해 직원 등 약 950명의 대피를 유도하고 건물 전층을 수색했다. 약 2050명은 스스로 대피했다.
소방 당국이 현장에 도착했을 당시 불은 자체 진화된 상태였으며 지하 1층 기계실 배전반에서 연기가 발생하고 있었다. 대용량 전력을 공급하는 배선 시스템인 '부스덕트'에서 불이 시작됐을 가능성을 포함해 정확한 원인을 조사하고 있다.
해당 건물에는 모두 6개사가 입주해 있으며 쿠팡도 이 가운데 한 곳이다. 쿠팡풀필먼트서비스는 "연기가 발생한 곳은 쿠팡 물류센터가 아니라 인천 청라 로지스틱스센터 지하 1층"이라며 "쿠팡은 해당 물류센터에 입주한 6개 기업 중 하나"라고 설명했다.
이어 "연기가 발생한 지하 1층은 쿠팡이 입주하거나 관리하는 공간이 아니며 임대인이 관리하는 공간"이라며 "연기 발생 직후 쿠팡을 비롯한 타 입주사 직원들 모두 안전하게 대피했다"고 설명했다. 그러면서 "'쿠팡물류센터'에서 화재가 발생했다는 것은 사실과 다르다"고 강조했다.
앞서 지난달 18일에는 이 센터 인근의 또 다른 인천 쿠팡 물류센터에서 대형 화재가 발생해 109시간 만에 진화된 바 있다.
kji01@newspim.com