쿠팡, 46개 브랜드·5000여개 상품 뷰티페어 진행

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 19일 여름 뷰티 할인전 뷰티페어를 시작했다
- 와우회원 대상 행사로 46개 브랜드 5000여개 상품을 선보였다
- 23일까지 스킨케어, 24일부터 메이크업을 판매했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
30일까지 회원 특가
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 여름철 뷰티 할인전 '뷰티페어'를 오는 30일까지 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 와우회원 대상 특가 행사로 토니모리, AHC, 비플레인, 에이지투웨니스, 웰라쥬, 라운드랩 등 46개 뷰티 브랜드가 참여한다. 스킨케어와 메이크업 상품 등 총 5000여개 상품을 선보인다.
행사는 카테고리별로 나눠 운영한다. 오는 23일까지 진정·수분 관리를 위한 스킨케어 제품을 판매하고, 오는 24일부터 30일까지 여름철 지속력을 높인 메이크업 제품을 제안한다.
일부 상품을 2만원 이상 구매한 고객에게는 5000원 할인 다운로드 쿠폰을 제공한다.
주요 상품은 '닥터지 그린 딥 포어 클렌징 밤', '라운드랩 포 맨 1025 독도 올인원 플루이드', '토니모리 토니네일 리무버', '에이지투웨니스 멜라 디펜스 기미 노세범 선스틱', '루나 롱래스팅 팁컨실러 픽싱 핏' 등이다.
쿠팡은 행사 페이지에서 인기 상품과 신상품, 1만원 이하 상품을 각각 모은 테마관도 운영한다.
이번 뷰티페어는 여름철 피부 관리 수요에 맞춰 스킨케어와 메이크업 상품을 기간별로 구성한 것이 특징이다.
kji01@newspim.com