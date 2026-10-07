[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 10월 7일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 6일 교육·외교·국방 등 국감했다
- 여야 지도부와 의원들 회의·행사·기자회견했다
- 민주·국힘·조국혁신당·개혁신당도 일정 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 통일부 남북회담본부
10:00 국방위원회 전체회의 / 서울 국방부
10:00 국방위원회 국정감사 / 서울 국방부
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 행정안전위원회 국정감사 / 본관 445호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 문화체육관광위원회 국정감사 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 / 본관 501호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사 / 본관 534호
10:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
10:00 보건복지위원회 국정감사 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 국정감사 / 본관 529호
10:00 교육위원회 국정감사 / 본관 522호
◆의원실 세미나
10:00 남인순 의원실, 노인인권을 지지하는 사람들(노인지사) 출범식 및 토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 주진우 의원실, 교육감 선거제도, 이제는 바꿔야 한다 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 박수영 의원, [세제 현실화 촉구 기자회견]
09:20 강경숙 의원, [교육행정 개선 촉구 기자회견]
10:20 민병덕 의원, [홈플러스 M&A 노조 입장 발표 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [조희대 탄핵 추진 원내대표 입장 발표 기자회견]
12:00 이용우 의원, [기금형 퇴직연금 병행 도입 법안 발의 기자회견]
13:20 이소희 의원, [현안 기자회견]
13:40 이정문 의원, [국정감사 현안 기자회견]
14:00 박주민 의원, [승강기 안전사고 관련 기자회견]
14:40 강승규 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 헌정회 58주년 창립기념식 / 켄싱턴호텔 센트럴파크
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 2026년도 국정감사 - 교육위원회 / 국회 본관 522호
*정점식 원내대표
08:30 채널A·동아일보 주최 / 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸
09:00 한국일보 주최 / FKI타워 1층 그랜드볼룸
10:00 2026년도 국정감사 - 외교통일위원회 / 통일부 남북회담본부
10:30 제58주년 대한민국헌정회 창립기념식 및 제6회 헌정대상 시상식 / 켄싱턴호텔 15층 센트럴파크
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 MBC라디오 <김종배의 시선집중> 출연
10:00 농림축산식품부 등 국정감사 / 본관 501호
*김준형 원내대표
10:00 외교통일위원회 국정감사 / 통일부 남북회담본부
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사 / 국방부(용산)
jeongwon1026@newspim.com