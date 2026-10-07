[오늘의 정치일정] 10월 7일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 28일 재일본대한민국민단 창단 80주년 간담회를 열었다
- 여야 지도부와 국무위원들이 28일 국정감사와 회의에 나섰다
- 국방·외교·통일 분야 국감과 각종 행사 일정이 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
11:00 재일본대한민국민단 창단 80주년 기념 간담회 (청와대 영빈관)
<외교부>
-장관
통상 업무
-1차관
통상 업무
-2차관
통상 업무
<통일부>
-장관
10:00 외교통일위원회 국정감사(통일부 남북회담본부)
-차관
10:00 외교통일위원회 국정감사
<국방부>
-장관
10:00 국방위원회 국정감사(국방부)
-차관
10:00 국방위원회 국정감사
<국가보훈부>
-장관
15:00 제대군인 고용 우수기업 인증 현판식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연2026년
09:00 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
10:30 제58주년 대한민국헌정회 창립기념식 및 제6회 헌정대상 시상식(여의도 켄싱턴호텔 센트럴파크)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 교육위원회 국정감사(국회 본관 522호)
-정점식 원내대표
08:30 채널A・동아일보 주최 <2026 체어스포럼>(웨스틴조선호텔 그랜드볼룸)
09:00 한국일보 주최 <KOR-ASIA FORUM 2026>(서울 FKI타워 1층 그랜드볼룸)
10:00 외교통일위원회 국정감사
10:30 제58주년 대한민국헌정회 창립기념식 및 제6회 헌정대상 시상식
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
10:00 국방위원회 국정감사
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30, MBC라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰 출연
10:00, 농림축산식품부 등 국정감사(본청 501호)
-김준형 원내대표
10:00 외교통일위원회 국정감사