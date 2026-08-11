쿠팡, 이사·신학기 리빙페어…가구·생활용품 할인

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 11일 이사&신학기 리빙페어를 시작했다.
- 행사는 23일까지 이사·신학기 등 4개 테마로 운영했다.
- 한샘·라뽐므 등 가구·욕실용품을 특가로 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가구·생활용품 한자리
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 이사철과 신학기를 앞두고 리빙용품을 할인하는 '이사&신학기 리빙페어'를 오는 23일까지 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 이사·혼수, 신학기 공부방 및 홈오피스, 욕실·청소·수납, 가을 인테리어 등 4개 테마관으로 구성됐다. 고객이 구매 목적에 따라 상품을 찾을 수 있도록 행사 기간 상시 운영한다.
한샘, 라뽐므, 쁘리엘르, 샤바스, 스카치브라이트, 써지오, 시디즈, 듀오백, 소프시스, 아이리스, 스피드랙 등이 참여한다. 가구와 침구부터 욕실용품, 청소 도구, 인테리어 공구까지 선보인다.
가구 상품으로는 전문 기사가 방문해 설치하는 한샘 엠마 컴포트 4인용 소파를 판매한다. 침구류로는 라뽐므 쏘쿨 냉감 홑이불과 쁘리엘르 유어메이트 워싱 차렵 이불 세트를 마련했다.
욕실·청소용품 가운데 스카치브라이트 베이킹소다 톡톡 크린스틱 디스펜서 및 수세미 시트타입 본품 30p와 샤바스 플랫 물빠짐 욕실화를 특가에 판매한다.
써지오 국내생산 고용량 납작 슬림 배선차단용 멀티탭 2구 1개도 할인 상품에 포함됐다.
kji01@newspim.com