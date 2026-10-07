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뉴욕증시, 금리 안정·실적 기대에 일제히 상승…S&P500·나스닥 신고가

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AI 핵심 요약

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  • 6일 뉴욕증시가 유가 안정과 국채금리 하락에 상승했다.
  • S&P500은 사상 최고치, 나스닥은 이틀 연속 신고가를 썼다.
  • AI·실적 기대 속 8월 무역적자는 13.7% 확대됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 6일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 유가 상승이 제한되고 미 국채금리가 내리면서 최근 몇 주간 시장을 짓눌렀던 부담이 덜어진 결과다. 실적 기대도 분위기를 지지했다. 

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 253.38포인트(0.49%) 오른 5만1521.28에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 44.98포인트(0.58%) 상승한 7818.93에 마쳐 지난 8월 13일 이후 처음으로 사상 최고치를 경신했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수는 122.48포인트(0.45%) 뛴 2만7599.79로 이틀 연속 신고가를 다시 썼다.

안정적인 유가 흐름은 증시에 긍정적이었다. 이날 브렌트유 선물은 0.26달러(0.3%) 오른 배럴당 100.58달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 0.01달러 상승한 89.44달러에 마감했다.

웰스스파이어어드바이저스의 올리버 퍼시 수석부사장은 "유가가 안정되거나 내려가면 에너지발 물가에 대한 불안이 줄어 금리가 내려가고, 그것이 다시 주가를 끌어올린다"며 "지난 몇 주간 시장의 서사가 그랬다"고 말했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 일하는 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌] 2021.08.20 jihyeonmin@newspim.com

10년물 국채금리는 2002년 이후 최고에서 내려왔다. 시장에서는 미 연방준비제도(Fed)가 이번 달 금리 인상에 나설 것이라는 기대가 크게 낮아진 상태다. 잉걸스앤스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "다음 회의에서는 연준이 아무것도 하지 않을 것으로 본다"면서도 "다만 점진적인 인상 사이클에 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 "높은 유가가 광범위한 소비자에게 타격을 줬다"며 "최근 연준이 금리를 올린 이유 중 하나"라고 설명했다.

시장의 관심은 다음 주 시작되는 3분기 실적 시즌으로 옮겨가고 있다. 다음 주 화요일 주요 금융사들이 실적을 내놓는다. LSEG 집계에 따르면 애널리스트들은 7~9월 S&P500 기업의 연간 이익이 30.6% 늘어날 것으로 보고 있다. 에너지 업종이 114.7%로 가장 큰 폭의 증가가 예상되고 기술 업종이 66.5%로 뒤를 잇는다.

골드만삭스의 벤 스나이더 전략가 등은 최근 노트에서 "최근 경제 성장 지표가 강했고 S&P500 이익 전망 상향 폭도 긍정적으로 유지되고 있다"며 "이번 분기에도 대부분 기업이 시장 전망치를 다시 웃돌 것으로 예상한다"고 밝혔다.

UBS 최고투자책임실의 울리케 호프만부르카르디는 "미국 경제가 기업 매출과 이익을 계속 뒷받침하고 있다"며 "우호적인 성장 환경과 탄탄한 실적은 이익 증가가 기술 업종을 넘어 확산될 수 있음을 시사한다"고 말했다.

아메리프라이즈의 앤서니 사글림베네는 주식이 과거에도 경제와 이익이 계속 성장하는 국면에서는 금리 상승기를 견뎌냈다고 짚었다. 그는 "2027년 성장과 이익 전망이 견조하게 유지되고 에너지 가격이 안정되거나 내려가며 연준이 인상 경로가 짧을 것이라는 신호를 준다면 주가는 더 오를 여지가 있다"며 "다만 연말까지 주가가 오르려면 인공지능(AI) 거래도 꾸준해야 할 것"이라고 말했다.

AI 관련 종목이 강세를 이어갔다. 필라델피아 반도체 지수는 0.34% 올랐고 엔비디아는 0.14% 상승해 시가총액도 6조 달러에 근접했다.

마벨테크놀로지는 데이터센터용 반도체 수요가 강하다며 2028 회계연도 매출 전망을 높이면서 5.89% 상승했다. AMD는 리사 수 최고경영자(CEO)가 AI 수요 급증에 대응해 2027년 반도체 공급을 대폭 늘리겠다고 밝히면서 2.80% 올랐다.

콘스텔레이션에너지는 알파벳이 3590㎿(메가와트) 규모 전력 계약을 체결하면서 12.25% 급등했다.

한편 상무부에 따르면 8월 무역적자는 수입이 사상 최대로 늘면서 13.7% 확대됐다. AI 인프라 투자가 반영돼 자본재 수입이 4.4% 증가했다. 수입은 전월 대비 4.3%, 전년 대비 28.4% 늘어 국내 수요가 견조함을 보여줬다. 다만 전쟁에 따른 공급 제약 속에서 물가 압력을 키울 수 있다는 지적도 나온다.

mj72284@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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폭염·AG 뚫고...1236만명 역대 최다 관중 신기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 프로야구 KBO리그가 역대 단일 시즌 최다 관중 기록을 새롭게 썼다. 한국야구위원회(KBO)는 5일 전국 5개 구장에 총 9만5922명이 입장해 시즌 누적 관중 1236만2000명(평균 1만7685명)을 기록했다고 밝혔다. 지난해 세웠던 종전 최다 기록인 1231만2519명을 갈아치우며 역대 최다 관중 신기록을 수립했다. 올 시즌 프로야구는 수많은 악재를 딛고 흥행 질주를 이어갔다. 지난 8월 기록적인 폭염으로 30경기가 취소됐고, 2026 아이치·나고야 아시안게임 기간에는 주축 선수들이 대표팀에 차출되는 변수가 발생했다. 하지만 식지 않은 야구 열기는 관중 신기록이라는 결실로 이어졌다. 기록 경신 페이스는 역대급이었다. 개막 55경기 만에 100만 관중을 돌파한 KBO리그는 100만 단위 돌파 기록을 차례로 갈아치웠다. 지난 1일에는 역대 최소인 684경기 만에 1200만 고지를 밟았고 이날 699경기 만에 시즌 최종 최다 관중 기록까지 경신했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 누적 관중 1206만 9596명을 기록한 지난 1일 SSG랜더스 홈구장 모습. [사진=SSG 랜더스] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 경기당 평균 관중은 1만7685명으로 지난해 동일 경기 수 대비 약 4% 증가했다. 전체 치른 경기 중 47.4%에 달하는 331경기가 매진됐으며 리그 전체 좌석 점유율은 85.2%를 기록했다. TV 시청률과 평균 시청자 수도 지난해보다 일제히 상승하며 안방극장까지 야구 열풍이 번졌다. 구단별 흥행 성적도 눈부시다. 삼성 라이온즈가 166만9050명으로 관중 동원 1위에 올랐고 LG 트윈스(157만4738명)와 두산 베어스(148만3772명)가 뒤를 이었다. 롯데 자이언츠(128만2929명), KIA 타이거즈(121만7388명), SSG 랜더스(121만3900명), 한화 이글스(112만950명)에 이어 이날 롯데를 꺾고 정규시즌 우승을 확정한 KT 위즈(100만4272명)까지 합류했다. NC 다이노스와 키움 히어로즈를 제외한 8개 구단이 100만 관중을 돌파한 것은 KBO리그 역사상 최초다. 출범 첫해인 1982년 143만여 명으로 출발한 KBO리그는 2024년 처음 1000만 관중 시대를 열었다. 이어 지난해 1200만 관중을 돌파한 데 이어 올해 또다시 신기록을 작성했다. 아직 정규시즌 잔여 21경기가 남아 있어 역대 최초의 1240만 관중 돌파를 향한 신기록 행진은 계속될 전망이다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 19:35

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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